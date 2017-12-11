Sağlıkta atamalarda tepe kadroya bypass

Samsun'da Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Kasapoğlu ve Kamu Hastaneleri Başkanı Prof.Dr. Kılıç görevden alındı. İl Sağlık müdürlüğünden alınan Dr. Güney, müdür yardımcısı oldu

Samsun'da sağlıkta atamalarda adeta fırtına yaşandı. Tepe kadrolar bypass edilirken, yerlerine atamaların Samsun'un ilçelerden olması dikkat çekti. Samsun Sağlık İl Müdürlüğü görevine geçtiğimiz günlerde Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç'un atanmasının ardından, adeta Samsun sağlık yönetimini Bakan Demircan sil baştan yeniledi.

Sağlık İl Müdürü Oruç'un yardımcılığına Dr. Yusuf Güney getirildi. Güney'e ayrıca Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı görevi de verildi. KHK ile birlikten başkanlığa dönüşen Kamu Hastaneleri Başkanlığı'na Prof.Dr.Süleyman Sırrı Kılıç'ın yerine Eski Sağlık Müdürü ve Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Kılıç atandı. Görevden alınan Dr. Mustafa Kasapoğlu'nun yerine Halk Sağlığı Hurumu Başkanı olarak Salıpazarı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selami Arslan atandı. Erol Öztürk ise Sağlık Bakanlığı Yönetim ve İdari Hizmetler Başkanı olarak görevlendirildi.

GAZİDE GÖREV DEĞİŞİMİ

Devlet Hastanelerinde ise yeni görevlendirmeler yapıldı. Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Doç.Dr. Fatih Özkan'ın göreve devam etmesine karar verilirken, Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Ulubay'ın yerine Uzm. Dr. Emine Sehmen atandı. Samsun Fiziksel ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi'nde Opr.Dr. Mehmet Bilgin ile yola devam kararı alınırken, Göğüs Hastalıkları Hastanesi, sözleşmesiz başhekim skandalı gündeme gelen Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Kadın ve Doğum Hastanesi, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile ilgili değerlendirmenin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca Bafra Devlet ve Salıpazarı devlet hastanesi başhekimlikleri için değerlendirmenin devam ettiği öğrenildi.

İLÇELERE ATAMA YAPILDI

Öte yandan 19 Mayıs Devlet Hastanesi Başhekimiliğine Dr. Mehmet Akif Gün, Ayvacık Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr.Eşref Şengün, Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Turan Bilgin, Asarcık Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Aykut Sırtbaş, Alaçam Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Radi Şen,

Ladik Devlet Hastenesi Başhekimliğine Dr. Birol Birdal, Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimiliğine Dr. Osman Karakuş atandı. Zekeriya FIRAT