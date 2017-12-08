Sağlık’ta Şiddet Olayları Aydın’da Masaya Yatırılıyor

Aydın Tabip Odası öncülüğünde Aile Hekimleri Derneği ve Aydın Barosu iş birliğinde sağlıkta şiddet ele alınacak.

Aydın Tabip Odası öncülüğünde Aile Hekimleri Derneği ve Aydın Barosu iş birliğinde sağlıkta şiddet ele alınacak. 9 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan ve saat 13:30'da başlayacak etkinlikte sağlıkta şiddet ve şiddetin hukuksal boyutları ele alınacak.

Etkinliğe sağlık çalışanlarının yanı sıra tüm ilgililerin davetli olduğunu belirten Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, Prof. Dr. Pınar Okyay'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek etkinlikte Prof. Dr. Hakan Çörekçioğlu'nun "İnsan ve şiddet" Doç. Dr. Hülya Arslantaş'ın "Yaygınlık ve risk faktörüleri" Dr. Serkan Kalınomuz'un "Aile hekimliği ve şiddet" Avukat Mustafa Güler'in ise "Sağlıkta şiddetin hukuksal boyutları" konularında sunum yapacağı belirtildi.

Türkiye'de her gün 32 sağlık çalışanının şiddete uğradığını artık buna "dur" denilmesi gerektiğini belirten Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, "Sağlıkta şiddetin sona ermesi yönündeki taleplerimiz sürekli yineliyoruz. Bu programda sağlıkta şiddeti enine boyuna konuşacağız. Sağlık hizmeti sunan bir görevlinin görevi başında şiddet uygulayanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır" dedi.