Sagopa Kajmer İle Kolera, Kilis’te Hayranlarına Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

Rap tarzı müziğin Türkiye'deki en önemli isimlerinden biri olarak tanınan sanatçı Sagopa Kajmer ile Kolera Kilis'te konser verdi.

Rap tarzı müziğin Türkiye'deki en önemli isimlerinden biri olarak tanınan sanatçı Sagopa Kajmer ile Kolera Kilis'te konser verdi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde Bahar Şenlikleri çerçevesinde Kilis'e gelen ünlü sanatçı Sagopa Kajmer ile Kolera hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. İlk önce sahneye Kolera çıkarken, alanı dolduran binlerce kişiyi coşturdu. Daha sonra Sagopa Kajmer birbirinden güzel şarkılarıyla hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sagopa Kajmer'i izlemeyen gelen üniversite öğrencileri ile Kilisliler, adete coştu. Cep telefonlarının ışıklarını yakan gençler, konser boyunca Sagopa Kajmer'in şarkılarını kayıt altına aldı. Olağanüstü güvenlik önleminin alındığı 7 Aralık Üniversitesi içerisindeki konser sonunda Sagopa Kajmer ile Kolera'ya 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun çiçek takdim etti.