  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 20 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 21 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 24 °C

Sahaflar 11’inci Kez Beyoğlu’nda Kitapseverlerle Buluştu

» »
Sahaflar 11’inci Kez Beyoğlu’nda Kitapseverlerle Buluştu
Beyoğlu'nun kültür-sanat hayatına kitabın kokusunu ve renklerini katan Beyoğlu Sahaf Festivali" başladı. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festival...

Beyoğlu'nun kültür-sanat hayatına kitabın kokusunu ve renklerini katan Beyoğlu Sahaf Festivali" başladı. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festival için 25 Eylül Pazartesi günü "kitabını al gel" temasıyla gerçekleştirilecek açılış töreninde, yediden yetmişe binlerce vatandaş hep birlikte kitap okuyacak.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Mayıs ayında itibaren devam eden "Beyoğlu Festivalleri", bu yıl 11'incisi düzenlenen "Sahaf Festivali" ile devam ediyor. Taksim Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında gerçekleştirilen Festivale bu yıl İstanbul ve Türkiye'nin değişik illerinden 74 sahaf katıldı. On binlerce asırlık kitabın yanı sıra, tarihe tanıklık etmiş dergileri de tutkunlarıyla buluşturan festival 2 Ekim'e kadar her gün 10.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

"Kitabını al gel"

Taksim Meydanında 20 Eylül de başlayan festival için 25 Eylül Pazartesi günü resmi açılış töreni düzenlenecek. Kitap okumanın önemine dikkat çekmek için bu yıl "kitabını al gel" temasıyla gerçekleştirilecek açılış töreninde, genciyle yaşlısıyla yediden yetmişe binlerce vatandaş hep birlikte kitap okuyacak. Onlarca sahafla on binlerce kitabı okuyucularla buluşturan festival kapsamında gerçekleştirilecek söyleşilerle de kitapseverler keyifli dakikalar geçirecek.

"Tüm halkımızı ellerinde kitaplarıyla Taksim Meydanı'na davet ediyorum"

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Beyoğlu'nun asıl kimliğini oluşturan kültür ve sanat hayatını ön plana çıkarmak bizim görevimiz. Bu görev bilinciyle 11 yıldır sahaflarımızı İstanbul'un kalbi Beyoğlu'nda, Taksim Meydanında okuyucularla buluşturuyoruz. Kitap okumanın öneminin farkındayız. Bu nedenle de festivalimizin bu yılki açılışını "Kitabını al gel" temasıyla gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı 25 Eylül Pazartesi günü ellerinde kitaplarıyla Taksim Meydanına davet ediyorum. Gelin hep brikte okuyalım" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Allahaısmarladık Cumhuriyet” Çankayalılarla Buluştu23 Eylül 2017 Cumartesi 12:13
  • Sahaflar 11’inci Kez Beyoğlu’nda Kitapseverlerle Buluştu23 Eylül 2017 Cumartesi 12:08
  • Herakles Lahidi Evinde Sergiye Çıkıyor23 Eylül 2017 Cumartesi 11:53
  • Eldemir Ve Karabıyık’tan İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş’a Ziyaret23 Eylül 2017 Cumartesi 11:53
  • Vali Büyükakın’dan İha’ya Ziyaret23 Eylül 2017 Cumartesi 11:43
  • Başkan Yağcı, Namaz Çıkışı Cemaate Helva Dağıttı23 Eylül 2017 Cumartesi 11:33
  • Başkan Yağcı, Tozman Ajansın Açılışına Katıldı23 Eylül 2017 Cumartesi 11:33
  • Kardeş Şehir Giresun Heyeti Muş’ta23 Eylül 2017 Cumartesi 11:28
  • “Avrupa Hareketlilik Haftası Bisiklet Etkinliği” Yapılacak23 Eylül 2017 Cumartesi 11:23
  • Başkan Yağcı, Genç Çiftin Mutluluğuna Ortak Oldu23 Eylül 2017 Cumartesi 11:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti