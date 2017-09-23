Sahaflar 11’inci Kez Beyoğlu’nda Kitapseverlerle Buluştu

Beyoğlu'nun kültür-sanat hayatına kitabın kokusunu ve renklerini katan Beyoğlu Sahaf Festivali" başladı. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festival...

Beyoğlu'nun kültür-sanat hayatına kitabın kokusunu ve renklerini katan Beyoğlu Sahaf Festivali" başladı. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festival için 25 Eylül Pazartesi günü "kitabını al gel" temasıyla gerçekleştirilecek açılış töreninde, yediden yetmişe binlerce vatandaş hep birlikte kitap okuyacak.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Mayıs ayında itibaren devam eden "Beyoğlu Festivalleri", bu yıl 11'incisi düzenlenen "Sahaf Festivali" ile devam ediyor. Taksim Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında gerçekleştirilen Festivale bu yıl İstanbul ve Türkiye'nin değişik illerinden 74 sahaf katıldı. On binlerce asırlık kitabın yanı sıra, tarihe tanıklık etmiş dergileri de tutkunlarıyla buluşturan festival 2 Ekim'e kadar her gün 10.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

"Kitabını al gel"

Taksim Meydanında 20 Eylül de başlayan festival için 25 Eylül Pazartesi günü resmi açılış töreni düzenlenecek. Kitap okumanın önemine dikkat çekmek için bu yıl "kitabını al gel" temasıyla gerçekleştirilecek açılış töreninde, genciyle yaşlısıyla yediden yetmişe binlerce vatandaş hep birlikte kitap okuyacak. Onlarca sahafla on binlerce kitabı okuyucularla buluşturan festival kapsamında gerçekleştirilecek söyleşilerle de kitapseverler keyifli dakikalar geçirecek.

"Tüm halkımızı ellerinde kitaplarıyla Taksim Meydanı'na davet ediyorum"

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Beyoğlu'nun asıl kimliğini oluşturan kültür ve sanat hayatını ön plana çıkarmak bizim görevimiz. Bu görev bilinciyle 11 yıldır sahaflarımızı İstanbul'un kalbi Beyoğlu'nda, Taksim Meydanında okuyucularla buluşturuyoruz. Kitap okumanın öneminin farkındayız. Bu nedenle de festivalimizin bu yılki açılışını "Kitabını al gel" temasıyla gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı 25 Eylül Pazartesi günü ellerinde kitaplarıyla Taksim Meydanına davet ediyorum. Gelin hep brikte okuyalım" dedi.