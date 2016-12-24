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Şahan Gökbakar Ve Eşi Doğum Günü Kutlaması İçin Kapadokya’da

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Şahan Gökbakar Ve Eşi Doğum Günü Kutlaması İçin Kapadokya’da
Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar'ın doğum gününü kutlamak amacıyla Kapadokya'ya geldi.

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar'ın doğum gününü kutlamak amacıyla Kapadokya'ya geldi.

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar'ın doğum gününü kutlamak için Kapadokya'ya gelirken çift gün boyunca Kapadokya'nın eşsiz doğa güzelliklerini gezdi. Şahan ve Selin Gökbakar çiftini Kapadokya'da aile dostu Diriliş Ertuğrul'un Gazisi Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'da yalnız bırakmadı. Kapadokya'ya doğum eşinin doğum gününü kutlamak için gelen Şahan Gökbakar gün boyunca eşi Selin Gökbakar ve aile dostları Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini gezerken bol bol da hatıra fotoğrafı çektirdi.

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