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Sahil Güvenlik Komutanlığı: "52 Göçmen Yakalandı"

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Sahil Güvenlik Komutanlığı: "52 Göçmen Yakalandı"
İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 10-17 Şubat 2017 tarihleri...

İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 10-17 Şubat 2017 tarihleri arasında toplam 52 göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10-17 Şubat 2017 tarihleri arasında yaşanan iki göç olayından birinin Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında, diğerinin ise Sahil Güvenlik İzmir Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleştiği bildirildi. Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan Kuşadası, Sığacık, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Ayvacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde gerçekleşen olayda Seferihisar bölgesinde 33 göçmenin yakalandığı belirtilerek, "Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında gerçekleşen bir göç olayında Kaş bölgesinde 19 düzensiz göçmen karasularımızda yakalanmıştır. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde 10-17 Şubat 2017 tarihleri arasında herhangi bir göç olayı gerçekleşmemiştir. Sahil Güvenlik unsurları tarafından karada tespit edilen bir göç girişimi ise jandarma birimlerine bildirilerek önlenmiştir. Ayvacık bölgesinde gerçekleşen bahse konu göç olayında Sahil Güvenlik deniz ve hava unsurları tarafından karada tespit edilen 42 düzensiz göçmen düzenlenen ortak operasyon ile jandarma ekipleri tarafından yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen faaliyetlerde 1 arama kurtarma gemisi, 45 Sahil Güvenlik botu, 12 SAGET, 3 DEGAK Timi ve 19 Kontrol Bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından bin 510 saat seyir yapıldığı, 13 helikopter ve 9 uçak sortisi ile toplam 54 saat uçuş gerçekleştirildiği, 5 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 184 saat görev icra edildiği belirtildi.

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