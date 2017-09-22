Sahil Güvenlik’ten Düzensiz Göçle Mücadele

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 15-22 Eylül 2017 tarihleri arasında düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 21 olayda toplam...

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 15-22 Eylül 2017 tarihleri arasında düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 21 olayda toplam 802 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalandı, 21 göçmenin cansız bedeni denizden çıkartıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 7 gün 24 saat esasına göre devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 15-22 Eylül 2017 tarihleri arasında yaşanan 21 olayda toplam 802 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalandı, 21 göçmenin cansız bedeni denizden çıkartıldı.

15-22 Eylül 2017 tarihleri arasında yaşanan toplam 21 göç olayının 12'si Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 3'ü Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, 2'si Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, 4'ü ise Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığından düzensiz göçle mücadele çalışmaları ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan; Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Ayvacık, Ayvalık, Dikili, Seferihisar ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 12 olayda 583 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde, Fethiye, Köyceğiz ve Bodrum bölgelerinde gerçekleşen 3 olayda 113 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan, Enez bölgesinde gerçekleşen 1 olayda 1 göçmen kaçakçısı yakalanmıştır. Kefken açıklarında gerçekleşen 1 olayda 40 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış, 21 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alınmış ve kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 7-9 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine halen devam edilmektedir. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan Mersin ve Kaş bölgelerinde gerçekleşen 4 olayda 66 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Sahil Güvenlik deniz ve hava unsurları tarafından, Ayvacık, Dikili, Foça ve Kaş bölgelerinde 7 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 287 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısının Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından yakalanması sağlanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde; 3 Arama Kurtarma Gemisi, 68 Sahil Güvenlik Botu, 22 SAGET, 9 DEGAK Timi ve 20 Kontrol Bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından 3 bin 456 saat seyir yapılmış, 20 helikopter ve 8 uçak sortisi ile toplam 73 saat uçuş gerçekleştirilmiş, 5 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 342 saat görev icra edilmiştir."