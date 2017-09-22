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Sahil yolu ışıl ışıl

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Sahil yolu ışıl ışıl
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu İlçesi'ndeki sahil kesiminde yapılan çalışmaların tamamlandığını bildirdi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşlara modern bir yaşam alanı sunduklarını ifade etti.

Sosyal hayatı canlanan bölgenin adeta bir cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, şöyle devam etti:
"Sahil kesiminde yaptığımız çalışmalar, bölgemizi çok önemli bir sosyal yaşam alanı haline getirdi. Vali Konağı ile Soya Kavşağı arasındaki 4,5 kilometrelik güzergah boyunca gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, altyapıyı tamamen yenileyerek yollarımızı sıcak asfaltla buluşturduk. Yol kenarlarında yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları ile akıllı bisiklet istasyonları oluşturduk. Peyzaj düzenlemelerinin ardından otopark sorununu da çözdüğümüz Altınordu sahilimiz adeta bir cazibe merkezi haline geldi."

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Hayata geçirdikleri projelerle geleceğin Ordu'sunu inşa ettiklerine dikkat çeken Yılmaz, yeni aydınlatmaları, kaldırımları ve sıcak asfaltıyla Altınordu sahilinde tam bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdiklerini aktardı. Yılmaz, sahil bandında bulunan yürüyüş, koşu ve bisiklet yolu kenarına araç park edilmesine yasak getirdiklerini belirterek, bölgede bazı noktalarda otopark oluşturup, özellikle engelli ve çocuklar için sahil şeridinde tehlike arz eden araç parkı sorununa da kalıcı çözüm ürettiklerini kaydetti

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