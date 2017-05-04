Sahilden Çuval Çuval Çöp Toplandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çevreye karşı duyarlı bir grup üniversite öğrencisi Kale Plajının kirliliği için harekete geçti. Öğrenciler sahilden 20 çuval çöp topladılar.
Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği öğrencileri topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında duyarlı bir etkinliğe imza attılar. Yaz sezonu kısa süre kalan Akçakoca'da plajların kirliliğine el atan öğrenciler, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erol Sözen sorumluluğunda kale plajında çevre temizliği yaptılar. Sahilde kısa sürede 20 çuvala yakın çöp toplayan Öğrenciler toplumu çevreye karşı daha duyarlı olmaya davet ettiler.
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