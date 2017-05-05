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Sahile Ölü İnek Vurdu

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Sahile Ölü İnek Vurdu
Kozlu ilçesinde akşam saatlerinde sahile kenarına vurmuş ölü inek görenleri şaşkına çevirdi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sahile vurmuş ölü inek bulundu.

Kozlu ilçesinde akşam saatlerinde sahile kenarına vurmuş ölü inek görenleri şaşkına çevirdi. Sahilde gezerken inek ölüsü ile karşılaştıklarını ifade eden üniversite öğrencisi Poyraz Cem Kocatüfek, "Biyoloji son sınıf öğrencisiyim sahilde arkadaşlarla gezerken karşılaştık. Epeydir de burada herhalde kokuyor. İnsan sağlığına zarar verebilir. Çünkü burada balık tutuluyor. Belediyenin bir şeyler yapması lazım. Çok ilginç ben böyle bir şeyle ilk defa karşılaştım şaşkınım" şeklinde konuştu.

İhbarı alan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin inek ölüsünün bulunduğu bölgeden numune alarak inceleme başlatacağı öğrenildi.

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