  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 4 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Şahin: “Şu Anki Anayasaya Göre Cumhurbaşkanları Yetkilidir Ama Sorumsuzdur”

» »
Şahin: “Şu Anki Anayasaya Göre Cumhurbaşkanları Yetkilidir Ama Sorumsuzdur”
Eski TBMM Başkanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Şu an ki anayasaya göre cumhurbaşkanları yetkilidir ama sorumsuzdur. Cumhurbaşkanlarının...

Eski TBMM Başkanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Şu an ki anayasaya göre cumhurbaşkanları yetkilidir ama sorumsuzdur. Cumhurbaşkanlarının tek başına yaptığı ve diğer işlemlerden dolayı şu an yargılanmaları mümkün değildir. Şu anda Cumhurbaşkanı vatana ihanetten yargılayacak herhangi bir yasal düzenleme de yoktur" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile birlikte AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nın 100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenen İl Danışma Kurulu toplantısına katılan Mehmet Ali Şahin, CHP'nin milletin kendi cumhurbaşkanını seçmesini hala içine sindiremediğini kaydetti. "Hayır" diyenlerin 10 yıl önceki Cumhurbaşkanını halkın seçmesini amaçlayan anayasa değişikliğine de hayır dediklerini aktaran Şahin, "CHP millet Cumhurbaşkanını seçmesin dedi. Meclis seçmeye devam etsin dedi. Hala şimdi CHP milletin kendi cumhurbaşkanını seçmesini içine sindirebilmiş değil. 2010 yılında bir anayasa uzlaşma komisyonu kurtuldu ve siyasi partiler oraya önerilerini getirdi. CHP kendilerine göre hazırladıkları anayasa metninde Cumhurbaşkanının meclis tarafından seçilmesi yazıyordu. Yani Cumhurbaşkanı, CHP eğer güç alsa yeniden halktan alıp meclise sevk edecekler. Bu halka güvensizliktir, milli iradeye saygısızlıktır. Sık sık milli iradeden ve millet egemenliğinden bahsediyorlar. Halk yüzde 69 oyla Cumhurbaşkanını ben seçeceğim dedikten sonra siz hala halkın gözünün içine baka "Hayır siz seçmeyeceksiniz millet seçecek diyorsa" sizin milli iradeden bahsetmeye hakkınız yoktur. Hala şikayet ediyorlar. CHP halkın seçtiği Cumhurbaşkanlığı modelini benimseyebilmiş değildir, içine sindirebilmiş değildir. Ellerine bir fırsat geçse yine halktan alıp meclise vermeye çalışacaklar. Biz geç kalınmış olan bir yeni modeli milletimizin önüne getiriyoruz. AK Parti ve MHP milletvekillerinin oyları ile meclisten geçti ve 16 Nisan'da bu anayasa değişikliğine ne diyorsunuz diye halk referandumuna gidiyor. Biz tabii ki mecliste desteklediğimiz Türkiye için gerekli ve lüzumlu gördüğümüz bu anayasa değişikliğinin halkımız tarafından da benimsenmesi için elimizden gelen çabayı ve gayreti göstereceğiz" dedi.

"Şuan ki anayasa ya göre cumhurbaşkanları yetkilidir ama sorumsuzdur" diyen Mehmet Ali Şahin şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlarının tek başına yaptığı ve diğer işlemlerden dolayı şuan yargılanmaları mümkün değildir. Sadece vatana ihanetten dolayı yargılanabilir diyor ama 1991 yılında "İhaneti Vataniye" kanunu yürürlükten kaldırıldı. Şu anda cumhurbaşkanı vatanı ihanetten yargılayacak herhangi bir yasal düzenleme de yoktur. Türkiye'de cumhurbaşkanını şuanda yargılamak mümkün değildir. Biz bu modelle cumhurbaşkanının yargılanması önündeki engelleri de kaldırıyoruz. Tek başına yaptığı işlemlerden dolayı yargılanacağı gibi görev esnasında yapmış olduğu hatalardan dolayı da cumhurbaşkanı yargılanabilecek. Eğer İhaneti Vataniye kanunu yürürlükte olmuş olsaydı cumhurbaşkanı 413 oyla yüce divana gönderilebiliyordu. Şimdi milletvekili 600 oluyor sadece 400 milletvekili ile yüce divana göndermek mümkün oluyor. Türkiye gerçekten hukuk devleti olma yolunda da bu anayasa değişikliği ile önemli bir adım atmış oluyor. Kuvvetler ayrılığı gerçek anlamda bu anayasa değişikliği ile sağlanacak."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da esprili bir göndermede bulunan Şahin, " Hayır da hayır var" diyorlar. Bizde diyoruz ki, "Hayır evet'tedir" Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum; Siz Selvi hanımla oturduğunuz nikah masasında "Evet" demeseydiniz bir tane çocuğa sahip olamayacaktınız Hayır deseydiniz. Evet dediğiniz için mutlu bir evliliğiniz var. Hayır'da hayır yoktur, Evet'te hayır vardır. Evet dediğiniz için mutlu bir yuvanız ve evliliğiniz var" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Ağbal:"siyasi Belirsizlik Yatırımcıyı Etkiliyor"11 Şubat 2017 Cumartesi 18:28
  • Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Aktay: "15 Yıldır Verilen Pratikle Türkiye’yi Daha Özgür Ve Daha Milli Bir Ülke Konumuna Getirdik”11 Şubat 2017 Cumartesi 17:58
  • Başbakan Yardımcısı Kaynak Kilis’te11 Şubat 2017 Cumartesi 17:58
  • Başbakan Yıldırım Antalya İstinaf Mahkemesi Binasını Hizmete Açtı11 Şubat 2017 Cumartesi 17:53
  • Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş:11 Şubat 2017 Cumartesi 17:48
  • Bakan İsmet Yılmaz Kütahya’da11 Şubat 2017 Cumartesi 17:43
  • Bakan Elvan, Cazibe Merkezleri Programını Anlattı11 Şubat 2017 Cumartesi 17:38
  • Bakan Arslan Kağızman’da11 Şubat 2017 Cumartesi 17:18
  • Başbakan Yıldırım: "Anayasa Değişikliğiyle Birlikte Artık Hiçbir Vesayetçi Güç Ülkeyi Geriye Götüremeyecek"11 Şubat 2017 Cumartesi 17:18
  • Sağlık Bakanı Akdağ: “Millete Güvenen Hiç Kimse Yeni Gelecek Sistemden Korkmamalıdır”11 Şubat 2017 Cumartesi 17:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti