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Şahin: "Yolumuza Devam Edeceğiz"

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Şahin: "Yolumuza Devam Edeceğiz"
Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, "Hataları en aza indirip yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, "Hataları en aza indirip yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Osmanlıspor karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından değerlendirmelerde bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, "Rakibimizi tebrik ediyoruz, hafta içinde oynayacağını maçta başarılar diliyorum. Hiç beklemediğimiz, düşünmediğimiz oyun tarzı ile goller yedik. Sadece 1 maç kaybettik, yarışın devam ettiği bilinci içindeyiz gerekli dersleri çıkarıp alabileceğimiz puan ve puanlarla yolumuza devam edeceğiz. Sonuçta bir yarışın içindeyiz. Kimsenin şüphesi olmaması lazım bundan sonra hataları en aza indirip yolumuza devam edeceğiz. İlk kez bir maçta bu kadar çok top kaybı oldu. Bu da çok fazla çaba sarf etmenin sonucu oldu. Üç maç bu kadar puan getiren takımı överken, bir mağlubiyetle de çok eleştirmemek yermemek lazım. Sonuçta yolumuza devam ediyoruz" dedi.

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