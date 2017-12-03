Şahinbey Ampute, Deplasmandan 3 Puanla Döndü

Ampute Futbol Süper Lig'inde Gaziantep'i temsil eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Ampute Futbol takımı, deplasmanda oynadığı Kayseri Melikgazi Belediye...

Ampute Futbol Süper Lig'inde Gaziantep'i temsil eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Ampute Futbol takımı, deplasmanda oynadığı Kayseri Melikgazi Belediye Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kayseri Mimar Sinan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki tarafta bir birine üstünlük kuramadı. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Ampute Futbol takımı oldu. Üst üste geliştirdiği ataklar sonrasında Şahinbey Ampute Takımı 40. dakikada Mehmet Yunsur'un attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşmayı Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Kayseri Melikgazi Belediye Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek deplasmandan 3 puanla dönmesini bildi. Şahinbey Ampute Futbol Takımı aldığı bu galibiyet sonrasında puanını 10'a çıkararak 3 sıraya yerleşti.

Müsabaka sonrası Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, takımı telefon ile arayarak teknik heyet ve sporcuları galibiyetten dolayı kutladı.