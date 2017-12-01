Şahinbey Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Şahinbey Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında Belediye...

Şahinbey Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonunda yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Aralık ayı ilk oturumu yapılan yoklamanın ardından, meclis bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 17 maddenin 10'u İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 1'i Plan Bütçe Komisyonuna, 2'si Plan Bütçe Komisyonuna ve Eğitim Spor ve Gençlik Komisyonuna sevk edilirken, 1 madde de İmar ve Bayındırlık Komisyonuna süre verildi. 3 Madde ise teklif karar olarak meclise sunulup oy birliği ile kabul edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Aralık ayı 2. oturum toplantısı 6 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.