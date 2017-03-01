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Şahinbey Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

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Şahinbey Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Şahinbey Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında Belediye Meclis...

Şahinbey Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Mart ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 13 maddenin 8'i İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 3'ü Plan Bütçe Komisyonuna, 2'si Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na yetki verilmesine dair teklif karar olarak oylandı ve 13 madde oy birliği ile kabul edildi. Gündem dışı olan 3 madde 14-15-16. maddeler olarak gündeme alınmasının ardından, 2 madde daha Plan Bütçe Komisyonuna havale edilirken,Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na yetki verilmesine dair 1 teklif karar daya oylanarak kabul edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Mart ayı 2. oturum toplantısını 7 Mart 2017 Salı günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.

Şahinbey Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Şahinbey Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

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