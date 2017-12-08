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Şahinbey Belediyesi’nden Ertuğrulgazi Mahallesi’ne Sosyal Tesis

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Şahinbey Belediyesi’nden Ertuğrulgazi Mahallesi’ne Sosyal Tesis
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi'nin gelişen mahallelerinden olan Ertuğrulgazi Mahallesine yapılan sosyal tesisin inşaat çalışmalarını...

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi'nin gelişen mahallelerinden olan Ertuğrulgazi Mahallesine yapılan sosyal tesisin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Her Mahalleye bir sosyal tesis yaptırmayı hedefleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ekibiyle birlikte Ertuğrulgazi Mahallesine giderek, yapılan sosyal tesisin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Güzel bir tesis oldu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yapılan sosyal tesisin Ertuğrulgazi ve çevre mahallelere hitap edeceğini belirterek, "Ertuğrul Gazi Mahallesi yeni kurduğumuz ve hızla gelişen mahallelerden bir tanesi, hızla gelişen bu mahallemizde park yapımını tamamladık ve şimdide bir sosyal tesis yapıyoruz. İçerisinde bay-bayan taziye evlerinin, kursların olduğu alt katında ise marketi ve fırınıyla bu bölgenin ihtiyacını karşılayacak güzel bir tesis inşa ediyoruz. İnşaatımız hızla devam ediyor yakın bir zamanda tamamlayarak Ertuğrulgazi mahallemizin hizmetine sunacağız" dedi.

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