  • BIST 104.993
  • Altın 159,733
  • Dolar 3,8974
  • Euro 4,6132
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 17 °C

Şahinbey Engellileri Yalnız Bırakmadı

» »
Şahinbey Engellileri Yalnız Bırakmadı
Şahinbey Belediyesi engellileri unutmayarak, engelli vatandaşlara 61 adet akülü ve manüel tekerlekli sandalye hediye etti.

Şahinbey Belediyesi engellileri unutmayarak, engelli vatandaşlara 61 adet akülü ve manüel tekerlekli sandalye hediye etti.

Şahinbey Belediye binasının bahçesinde düzenlenen törene AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, işitme engelliler için engelsiz yaşam topluluğu üyeleri, İstiklal Marşını ve düzenlenen törendeki konuşmaları işaret dili ile aktardı.

"365 gün engellileri vatandaşların yanındayız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yılın her günü engellilerin yanında olduklarını belirterek, "Eskiden bu tür etkinlikler sadece anma veya kutlama töreni olarak yapılırdı. Ancak biz bunu fiiliyata döktük ve göreve geldiğimiz günden bu yana engelli kardeşlerimizin alana çıkmalarıyla alakalı akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtımı yapıyoruz. Engelli kardeşlerimiz daha önceleri mavi kapak toplayarak veya yurt dışından kullanılmış tekerlekli sandalyeler, aracılar vasıtasıyla Türkiye'ye getirerek tekerlekli sandalye sahibi olabiliyorlardı. Şahinbey Belediyesi olarak herhangi bir şart aranmaksızın yılın 365 günü engelli kardeşlerimiz başvurduğu an akülü veya tekerlekli sandalye sahibi olabiliyorlar. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar, bin 765 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıttık. Ayrıca görme ve işitme engelli kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu cihazları da onlara temin etmeye devam ediyoruz. Bunun yanı sıra Gaziler Vakfı'nın talebi üzerine gazilerimiz için akıllı yatak ve akıllı klozet alarak onlara hediye edeceğiz. Engelli kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa her zaman yanlarındayız. Hepimiz birer engelli adayıyız ve hepimizin her an engelli olma ihtimali var. Bu nedenle engelli kardeşlerimize sahip çıkarak onların yanında olacağız" dedi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, programda yaptığı konuşmada AK Parti döneminde engellilerin önündeki engellerin kaldırıldığını belirterek, "Bugün verilen bu hizmeti sadece bir akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtımı olarak bakmamak lazım. Burada ortaya konan, her insanımızın ne kadar değerli olduğunu hissettirmek. Bu anlamda 2010 yılındaki değiştirdiğimiz Anayasa maddesiyle de Türkiye'de fert hukukunu getirdik. Bu madde sayesinde her insana aynı değeri verirken, aynı zamanda fırsat eşitliği de getirdik. Anayasamızda dezavantajlı kesimin avantajlı kesime dönüştürülmesi sağlanmıştır. AK Parti hükümetlerinden önce ve AK Parti hükümeti döneminde bazı muhalefet partileri engellilere, gençlere, yaşlılara ve kadınlara verilen imkanları engellediler. Anayasaya dava açarak verilen destekleri iptal ettirdiler. Biz 80 milyon el ele verip, Anayasa'nın 10 maddesini değiştirerek, bundan sonra ülkemizde engellilere, yaşlılara, çocuklara, gençlere, hastalara ve fakirlere yapılacak yardımlar hiçbir şekilde engellenemez diyerek, engellilerin önüne konulan engelleri kaldırdık. Şahinbey Belediyemizi yaptığı böylesi önemli bir projeden dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise, "AK Parti belediyeciliği sosyal anlamda toplumun bütün kesimlerini kucaklayan ve bütün kesimlerine destek olmayı hedefleyen bir anlayış içerisinde oldular. Bu anlamda Şahinbey Belediyemizin yıllardır sadece engeliler için değil yoksula ve mağdura vermiş olduğu desteği takdirle izliyorum. Bu çalışmalarının her zaman destekçisiyiz. Emeği geçen bütün Şahinbey çalışanlarını yürekten kutluyorum" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • A Milli Futbol Takımı Eski Futbolcularından Engelsiz Maç04 Aralık 2017 Pazartesi 17:08
  • "Güllerin Efendisi" Anlatıldı04 Aralık 2017 Pazartesi 17:08
  • Vali Güvençer, Eski Bakan Ramazanoğlu’nu Ağırladı04 Aralık 2017 Pazartesi 17:08
  • Altyapı Çalışmalarının Ardından Yenilemeler Tüm Hızıyla Sürüyor04 Aralık 2017 Pazartesi 17:03
  • Bozüyük Belediyesi’nden Anlamlı Proje04 Aralık 2017 Pazartesi 17:03
  • Polisler Anahtarcılar Konusunda Uyardı04 Aralık 2017 Pazartesi 16:58
  • Başkan Eser Muhtarların Taleplerini Dinledi04 Aralık 2017 Pazartesi 16:53
  • Kocasinan Meclis Toplantısında Engelli Duyarlılığı04 Aralık 2017 Pazartesi 16:53
  • Bursa’da Karagöz Hacivat Tartışması04 Aralık 2017 Pazartesi 16:53
  • İngiltere Büyükelçisinden Veda Ziyaretleri04 Aralık 2017 Pazartesi 16:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti