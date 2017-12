Şahinbey Engellileri Yalnız Bırakmadı

Şahinbey Belediyesi engellileri unutmayarak, engelli vatandaşlara 61 adet akülü ve manüel tekerlekli sandalye hediye etti.

Şahinbey Belediye binasının bahçesinde düzenlenen törene AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, işitme engelliler için engelsiz yaşam topluluğu üyeleri, İstiklal Marşını ve düzenlenen törendeki konuşmaları işaret dili ile aktardı.

"365 gün engellileri vatandaşların yanındayız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yılın her günü engellilerin yanında olduklarını belirterek, "Eskiden bu tür etkinlikler sadece anma veya kutlama töreni olarak yapılırdı. Ancak biz bunu fiiliyata döktük ve göreve geldiğimiz günden bu yana engelli kardeşlerimizin alana çıkmalarıyla alakalı akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtımı yapıyoruz. Engelli kardeşlerimiz daha önceleri mavi kapak toplayarak veya yurt dışından kullanılmış tekerlekli sandalyeler, aracılar vasıtasıyla Türkiye'ye getirerek tekerlekli sandalye sahibi olabiliyorlardı. Şahinbey Belediyesi olarak herhangi bir şart aranmaksızın yılın 365 günü engelli kardeşlerimiz başvurduğu an akülü veya tekerlekli sandalye sahibi olabiliyorlar. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar, bin 765 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıttık. Ayrıca görme ve işitme engelli kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu cihazları da onlara temin etmeye devam ediyoruz. Bunun yanı sıra Gaziler Vakfı'nın talebi üzerine gazilerimiz için akıllı yatak ve akıllı klozet alarak onlara hediye edeceğiz. Engelli kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa her zaman yanlarındayız. Hepimiz birer engelli adayıyız ve hepimizin her an engelli olma ihtimali var. Bu nedenle engelli kardeşlerimize sahip çıkarak onların yanında olacağız" dedi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, programda yaptığı konuşmada AK Parti döneminde engellilerin önündeki engellerin kaldırıldığını belirterek, "Bugün verilen bu hizmeti sadece bir akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtımı olarak bakmamak lazım. Burada ortaya konan, her insanımızın ne kadar değerli olduğunu hissettirmek. Bu anlamda 2010 yılındaki değiştirdiğimiz Anayasa maddesiyle de Türkiye'de fert hukukunu getirdik. Bu madde sayesinde her insana aynı değeri verirken, aynı zamanda fırsat eşitliği de getirdik. Anayasamızda dezavantajlı kesimin avantajlı kesime dönüştürülmesi sağlanmıştır. AK Parti hükümetlerinden önce ve AK Parti hükümeti döneminde bazı muhalefet partileri engellilere, gençlere, yaşlılara ve kadınlara verilen imkanları engellediler. Anayasaya dava açarak verilen destekleri iptal ettirdiler. Biz 80 milyon el ele verip, Anayasa'nın 10 maddesini değiştirerek, bundan sonra ülkemizde engellilere, yaşlılara, çocuklara, gençlere, hastalara ve fakirlere yapılacak yardımlar hiçbir şekilde engellenemez diyerek, engellilerin önüne konulan engelleri kaldırdık. Şahinbey Belediyemizi yaptığı böylesi önemli bir projeden dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise, "AK Parti belediyeciliği sosyal anlamda toplumun bütün kesimlerini kucaklayan ve bütün kesimlerine destek olmayı hedefleyen bir anlayış içerisinde oldular. Bu anlamda Şahinbey Belediyemizin yıllardır sadece engeliler için değil yoksula ve mağdura vermiş olduğu desteği takdirle izliyorum. Bu çalışmalarının her zaman destekçisiyiz. Emeği geçen bütün Şahinbey çalışanlarını yürekten kutluyorum" diye konuştu.