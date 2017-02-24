  • BIST 88.037
  • Altın 145,116
  • Dolar 3,5815
  • Euro 3,8016
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 14 °C

Şahinbey Taekwondo Takımı, Final Müsabakalarında 2 Altın Madalya Kazandı

» »
Şahinbey Taekwondo Takımı, Final Müsabakalarında 2 Altın Madalya Kazandı
Şahinbey Belediyesisi Gençlik ve Spor Kulübü'nden 2 sporcu, Malatya'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final müsabakalarında altın madalya kazandı.

Şahinbey Belediyesisi Gençlik ve Spor Kulübü'nden 2 sporcu, Malatya'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final müsabakalarında altın madalya kazandı.

17-19 Şubat 2017 tarihleri arasında Malatya'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi yarı Final Taekwondo karşılaşmalarında Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Bayanlarda İlayda Sara Patlı ve Erkeklerde Harun Tuncer dereceye girerek Şahinbey "in gururu oldu. Malatya ilinde yapılan yarı final müsabakalarında İlayda Sara Patlı +59 kg birinci ve Harun Tuncer 49 kg birinci oldu.

"Spora önemli yatırımlar yapıyoruz"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, amatör sporlara belediye olarak önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak spora önemli yatırımlar yaptık. Ampute futbol takımımız ligde fırtına gibi esiyor. Taekwondocularımız önemli başarılar elde ediyor. Şahinbey Belediyesi olarak gençlere ve spora olan yatırımlarımız sürecek" dedi.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, "Taekwondocularmızı ve Antrenörümüz M.Fatih Bidar'ı kazandıkları önemli başarılardan ve mücadelelerinden dolayı kutluyor, emekleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şahinbey Taekwondo Takımı, Final Müsabakalarında 2 Altın Madalya Kazandı

Şahinbey Taekwondo Takımı, Final Müsabakalarında 2 Altın Madalya Kazandı

Şahinbey Taekwondo Takımı, Final Müsabakalarında 2 Altın Madalya Kazandı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vali İsmail Ustaoğlu, Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı Ziyaret Etti24 Şubat 2017 Cuma 15:48
  • Niksar’da 30 Milyon Tl’lik Projede Sona Gelindi24 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • Alevi Derneklerinden Referandum Desteği24 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • Kaski’de İki İhale Birden24 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • Tepebaşı Belediyesi Ve Jose Marti Küba Dostluk Derneğinden ’Fidel Sonrası Küba’ Söyleşisi24 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • Atso’da “Kalkınmada Sanayi 4.0’ın Rolü” Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı24 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • “Okullararası Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası24 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • Başkan Alıcık, Necmettin Erbakan’ı Ölümünün 6. Yılında Andı24 Şubat 2017 Cuma 15:38
  • Kaymakam Öztürk’ten Başarılı Öğrenciye Bisiklet24 Şubat 2017 Cuma 15:38
  • Kontrolsüz Şekilde Yakılan Lastik Çalılık Alanı Kül Etti24 Şubat 2017 Cuma 15:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti