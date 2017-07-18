  • BIST 106.141
  • Altın 140,453
  • Dolar 3,5255
  • Euro 4,0722
  • Samsun 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 31 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 29 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 33 °C
  • Rize 30 °C
  • Trabzon 27 °C

Şahinbey’de Yol Genişletme Çalışmaları İçin Boşaltılan Binalar Böyle Yıkıldı

» »
Şahinbey’de Yol Genişletme Çalışmaları İçin Boşaltılan Binalar Böyle Yıkıldı
Gaziantep'te yol sorununu çözmek için kamulaştırılan binaların yıkımı sürüyor.

Gaziantep'te yol sorununu çözmek için kamulaştırılan binaların yıkımı sürüyor. İş makineleri ile büyük gürültü ile yıkılan binalar ile birlikte toz duman yükseliyor.

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi trafik sıkıntısını çözmek için yol genişletme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şahinbey'e bağlı Düztepe Mahallesi çamlıca konutları ve Yeşil Vadi Park arasında kalan Özdemirbey Caddesi'ndeki yoğun trafik sıkıntısını ortadan kaldırmak için yol genişletme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şahinbey Belediyesi yıkım ekipleri tarafından yürütülen yol genişletme çalışmaları kapsamın da, kamulaştırılarak boşaltılan ev ve iş yerleri yıkılıyor.

Binalar böyle yıkıldı

Çevre güvenliği alarak kontrollü bir şekilde yıkılan binalarla birlikte toz duman yükseliyor. Boşaltılan binalar, iş makineleri yardımıyla gürültüyle yıkılıyor. Kimi zaman ise basınçlı su ile binalar ıslatılarak, toz ve dumanın engellemeye çalışıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçenin yüzde 80'inin çarpık yapılaşması olduğunu belirtti.

Rekor sayıda yıkım

Tahmazoğlu, "Buna bağlı olarak da hem ulaşım problemi hem sosyal donatı ve okul alanları gibi ciddi problemler yaşıyoruz. Biz de göreve geldiğimiz günden beri Türkiye de, farklı bir model gerçekleştirdik. Buna Şahinbey modeli diyoruz. Burada belediyemizin imkanlarıyla başka bir kuruma havale etmeksizin veya müteahhitleri devreye sokmaksızın belediye bütçesinden yaklaşık 499 milyon TL tutarında 6 bin 742 adet binanın kamulaştırmasını ve yıkımını gerçekleştirdik. Türkiye'de bu kadar ev yıkan bir belediye yok. Bu bir rekor" dedi.

Karataş'ta yapılan Şehir Hastanesine güçlü bir ulaşım ağı sağlanacağını ifade eden Tahmazoğlu, "Amacımız Özdemirbey Caddesi'ndeki Gaziantep'imizin ve Şahinbey'in en önemli caddelerinden olan fakat trafik sıkıntısı yaşayan Güney-Kuzey akışında bu yolu inşallah altı şeride çıkartacağız. Tutluk ve Düztepe arasındaki bu cadde şehre çıkacak. Bunun yanı sıra Karataş'ta yapılan Şehir Hastanesine güçlü bir ulaşım ağı sağlamış oluyoruz. Bu yol çalışmalarına da inşallah 15-20 gün içerisinde başlayacağız" şeklinde konuştu.

Şahinbey’de Yol Genişletme Çalışmaları İçin Boşaltılan Binalar Böyle Yıkıldı

Şahinbey’de Yol Genişletme Çalışmaları İçin Boşaltılan Binalar Böyle Yıkıldı

Şahinbey’de Yol Genişletme Çalışmaları İçin Boşaltılan Binalar Böyle Yıkıldı

Şahinbey’de Yol Genişletme Çalışmaları İçin Boşaltılan Binalar Böyle Yıkıldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japon Geline Türk Usulü Düğün18 Temmuz 2017 Salı 14:48
  • Musul’un Kurtuluşu Gaziantep’te Düzenlenen Etkinlikle Kutlandı18 Temmuz 2017 Salı 14:48
  • İşkur Genel Müdürü Köksal: “Eğitim Düzeyi Arttıkça İşe Girme Oranı Artıyor”18 Temmuz 2017 Salı 14:48
  • Ataşehir’de Bir Dairenin Zemin Katını Su Bastı18 Temmuz 2017 Salı 14:33
  • Silivri’de Mahsur Kalanlar Botlarla Kurtarılması Havadan Görüntülendi18 Temmuz 2017 Salı 14:33
  • Kağıthane’de Evleri Su Bastı18 Temmuz 2017 Salı 14:28
  • Durağa Yanaşamayan Otobüse Yolcular, Bariyerlerden Atlayarak Bindi18 Temmuz 2017 Salı 14:13
  • Avrasya Tünel Girişindeki Su Birikintisi Havadan Görüntülendi18 Temmuz 2017 Salı 14:13
  • Kayısı Hasadında Sona Doğru18 Temmuz 2017 Salı 14:08
  • Silivri Sahilleri Çamur Rengine Döndü18 Temmuz 2017 Salı 14:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti