Şahinbey’de Yol Genişletme Çalışmaları İçin Boşaltılan Binalar Böyle Yıkıldı

Gaziantep'te yol sorununu çözmek için kamulaştırılan binaların yıkımı sürüyor.

Gaziantep'te yol sorununu çözmek için kamulaştırılan binaların yıkımı sürüyor. İş makineleri ile büyük gürültü ile yıkılan binalar ile birlikte toz duman yükseliyor.

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi trafik sıkıntısını çözmek için yol genişletme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şahinbey'e bağlı Düztepe Mahallesi çamlıca konutları ve Yeşil Vadi Park arasında kalan Özdemirbey Caddesi'ndeki yoğun trafik sıkıntısını ortadan kaldırmak için yol genişletme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şahinbey Belediyesi yıkım ekipleri tarafından yürütülen yol genişletme çalışmaları kapsamın da, kamulaştırılarak boşaltılan ev ve iş yerleri yıkılıyor.

Binalar böyle yıkıldı

Çevre güvenliği alarak kontrollü bir şekilde yıkılan binalarla birlikte toz duman yükseliyor. Boşaltılan binalar, iş makineleri yardımıyla gürültüyle yıkılıyor. Kimi zaman ise basınçlı su ile binalar ıslatılarak, toz ve dumanın engellemeye çalışıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçenin yüzde 80'inin çarpık yapılaşması olduğunu belirtti.

Rekor sayıda yıkım

Tahmazoğlu, "Buna bağlı olarak da hem ulaşım problemi hem sosyal donatı ve okul alanları gibi ciddi problemler yaşıyoruz. Biz de göreve geldiğimiz günden beri Türkiye de, farklı bir model gerçekleştirdik. Buna Şahinbey modeli diyoruz. Burada belediyemizin imkanlarıyla başka bir kuruma havale etmeksizin veya müteahhitleri devreye sokmaksızın belediye bütçesinden yaklaşık 499 milyon TL tutarında 6 bin 742 adet binanın kamulaştırmasını ve yıkımını gerçekleştirdik. Türkiye'de bu kadar ev yıkan bir belediye yok. Bu bir rekor" dedi.

Karataş'ta yapılan Şehir Hastanesine güçlü bir ulaşım ağı sağlanacağını ifade eden Tahmazoğlu, "Amacımız Özdemirbey Caddesi'ndeki Gaziantep'imizin ve Şahinbey'in en önemli caddelerinden olan fakat trafik sıkıntısı yaşayan Güney-Kuzey akışında bu yolu inşallah altı şeride çıkartacağız. Tutluk ve Düztepe arasındaki bu cadde şehre çıkacak. Bunun yanı sıra Karataş'ta yapılan Şehir Hastanesine güçlü bir ulaşım ağı sağlamış oluyoruz. Bu yol çalışmalarına da inşallah 15-20 gün içerisinde başlayacağız" şeklinde konuştu.