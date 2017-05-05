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Şahinbeyli Minikler, Engellilerle Bir Araya Geldi

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Şahinbeyli Minikler, Engellilerle Bir Araya Geldi
Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Mehmet Tekerlek Sosyal Tesisi ana sınıfı öğrencileri, Fiziksel Engelliler Derneği öğrencileri ile bir araya geldi.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Mehmet Tekerlek Sosyal Tesisi ana sınıfı öğrencileri, Fiziksel Engelliler Derneği öğrencileri ile bir araya geldi. Şahinbey Belediyesine bağlı Mehmet Tekerlek Sosyal Tesisi öğretmenleri ve Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı Halil İbrahim Oğul'un birlikte düzenlediği proje kapsamında Fiziksel Engelliler Derneği Şahinbey Bölgesi'ndeki ana sınıflarını ziyaret ederek herkesin bir engelli adayı olduğunu ve yaşam içerisinde bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı Halil İbrahim Oğul, engelliler ile minik çocukları bir araya getirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Hediyeleri miniklere tek tek verdik. Küçük çocukların daha dikkatli olmaları adına gerekli tavsiyelerde bulunduk. Burada farkındalık oluşturmaya çalıştık. Dernek olarak her zaman sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya çalışıyorum. Minik yüreklere dokunmak istedik. Minik öğrenciler, engelli ağabey ve ablalarına çok fazla ilgi gösterdi. Aynı zamanda bizlerin her zaman yanında olan ve bizlerden desteklerini esirgemeyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na da teşekkür etmek istiyorum. Muhteşem bir sosyal tesis inşa etmişler. Öğrenciler burada çok iyi koşullarda profesyonel öğretmen kadroları ile eğitim görüyorlar" dedi. Başkan Oğul, minik yüreklerin Türkiye'nin geleceğini olduğunu vurgulayarak, buna benzer etkinliklerle sürekli olarak öğrencilerle bir araya gelmek istediklerini kaydetti. Engellilerden Abdullah Bal ise ana sınıfı öğrencileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Bugün elimizden geldiğince minik öğrencilere yardımda bulunmaya çalıştık. Onlara tavsiyelerde bulunduk. Büyüklerinin sözlerini dinlemelerini istedik. Güzel bir etkinlik oldu. Çocukları çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Karşılıklı verilen hediyelerin ardından Mehmet Tekerlek Sosyal Tesisi ana sınıfı öğrencileri ile Fiziksel Engelliler Derneği üyeleri türküler söyleyerek eğlendi.

Şahinbeyli Minikler, Engellilerle Bir Araya Geldi

Şahinbeyli Minikler, Engellilerle Bir Araya Geldi

Şahinbeyli Minikler, Engellilerle Bir Araya Geldi

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