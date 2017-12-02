Şahin’den İtalya’da Ab’ye Sitem Japonya’ya Teşekkür

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep Göç Yönetimi Modeli"ni, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen ve birçok dışişleri...

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep Göç Yönetimi Modeli"ni, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen ve birçok dışişleri bakanının bulunduğu "MED Akdeniz Diyalogları Formu"nda anlattı. AB'ye sitem, Japonya'ya teşekkür eden Şahin, "AB verdiği pek çok sözü yerine getiremediği için bütçe yönetiminde çok zorlandık. Teşekkür etmek istediğim çok önemli bir ülke var ki o da Japonya'dır. Japonya'nın yeraltı, su ve kanalizasyon alanındaki desteklerde bir yönetim modeli oluşturduk" dedi.

Gözlerinin içine baka baka anlattı

Suriye'deki iç savaştan dolayı Türkiye sınırına dayanan milyonlarca Suriyeli vatanından oldu. Bölge coğrafyası, insanlık dramıyla adeta felç oldu, tüm dünya yaşananlara kör, sağır ve dilsiz kaldı. Göçmen sorunundan en fazla etkilenen il Gaziantep, göç dalgası karşısında çaresiz kalmadı. Gazi şehir, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öncülüğünde "Gaziantep Göç Yönetimi Modeli"ni geliştirdi, tüm dünyaya insanlık dersi verdi. Yaşlı, kadın ve çocuk göçmenlerin sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak için mücadele veren Şahin, büyük bir gururla "Gaziantep Göç Yönetimi Modeli"ni Avrupalılara anlattı. İtalya'nın en eski düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI), bu yıl Roma'da üçüncüsünü düzenlediği "MED 2017-Akdeniz Diyalogları Forumu"na katılan Şahin, düzensiz göçü idare etmede başarılı bir örnek olarak öne çıkan Gaziantep modelini uluslararası camiaya sundu.

Temiz su bulamadığı için ölen çocuklar var

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mario Giro, Tunus Dışişleri Bakanı Khemaies Jhinaoui, Cezayir Dışişleri Bakanı Abdelkader Messahel ve Nijer Dışişleri Bakanı İbrahim Yacoubou'nun katıldığı forumun kapanış konuşmasında kürsüye çıkan Başkan Şahin, önemli tespitlerde bulundu.

Şahin, bir taraftan küreselleşmenin yaşandığı, 100-150 bin dolarlık milli gelirlerin olduğu zamandan geçerken, bir yandan cebinde 1 doları bile bulamayan, temiz su bulamadığı için 5 yaşına gelmeden ölen binlerce çocuğun olduğu bir dünyada yaşadıklarına dikkati çekti.

Göçü önleyici tedbirler alınmalı

Şahin, "Dolayısıyla ben terörizmin, ırkçılığın, radikalizmin bir sonuç olduğunu, aslında göçü yönetemediğimiz için bu sonuçla uğraştığımızı, aslında sonucu iyi yönetebilmemiz için başa dönüp, göçü önleyici tedbirler almamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yoksullukla mücadele, sosyal adalet ve sosyal barışı temin eden ekonomik kalkınmanın önemli unsurlar olduğunu belirten Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminde sosyal politikalarda çok güçlü bir yönetim oluşturduklarını kaydetti.

Mülteci çocukları eğitim camiasına kattık

Gaziantep'in 2 milyonluk nüfusuyla, 500 bin Suriyeli mülteciyi ağırlamak durumunda kaldığını, bu aşamada ilk olarak göçmenlerin eğitim düzeylerine ilişkin tespit yaptıklarını anlatan Şahin, "Bir tespit yaptık ki; 18 yaş altı 107 bin çocuk var. Ben başkan olduğumda yalnızca 3 bin çocuk eğitim hayatındaydı. 107 binden 3 bindi sadece. Hemen müdahale ettik ve çok hızlı tedbirler aldık. Şu anda Gaziantep'te 3 yılın sonunda eğitim çağındaki çocuk sayısı 67 bine çıktı. Bu, Türkiye ortalamasının 2 katıdır. Türkiye ortalamasında Suriyeli mülteci çocukların yüzde 30'u eğitim hayatındayken, Gaziantep'te şu anda yüzde 67'ye ulaştık. Bunu yaparken, 4 bin de derslik yapmak ve yüzlerce öğretmeni sistemin içine almak durumunda kaldık. Bunu yaparken, Türkiye'de hiçbir yerel yönetimin okulu ya da hastanesi yoktur. Ama bizim Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bir okulu var. Eğer biz bu okulu açmasaydık, şu anda 3 bin anne-babası savaşta ölmüş olan çocukları okutamayacaktık. Bir hastane açmak durumunda kaldık. Yalnızca 3,5 yılda kendi şehrimde doğan Suriyeli mülteci çocuk sayısı 50 bin. 50 bin çocuk benim şehrimde doğdu. Dolayısıyla bunu yönetebilmemiz için eğitim, en önemli ana başlığımızdı ve bunu hızlı şekilde yönetmeye başladık" ifadelerine yer verdi.

Gazianteplilere Suriye gerçeğini anlattık

Göçü idare etmedeki yol haritalarını anlatan Şahin, "Kendi vatandaşımızın yaşam kalitesini tutarken, gelen göçü nasıl yöneteceğimiz konusunda önce bir strateji ürettik. Burada 4 ana başlığı çok önemsedik. İlki; eğitim, ikincisi; sağlık, üçüncüsü; istihdam ve sonuncusu da güvenlik oldu" sözlerine yer verdi.

Kentin gettolaşmasına izin vermediklerini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, sosyal entegrasyona yönelik attıkları adımları sıralayarak, "Halkımıza şunu söyledik, "Bu bir tercih değil, bu bir zorunluluk'. İnsani olarak, bizim yapmamız gerekenler var. Komşu hakkı var. Başka ülkelerin yaptığı gibi sınırları kapatsaydık, bugün belki binlerce çocuk hayatını kaybetmiş olacaktı. O yüzden bunu yönetmek için halkımızın çok yüksek desteğini aldık. Birlikte yaşam dediğimiz sosyal entegrasyonu benimsedik. Aksi takdirde şehrin içinde gettolaşmalar oluşacaktı. Birbirini tanımayan gruplar, birbirinden nefret edecek bu beraberinde ırkçılığı ve radikalizmi arttıracaktı" sözcüklerine yer verdi.

Şahin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile açık iş varsa buralara ilk olarak Türk vatandaşlarını, ardından da yüzde 10 kotasıyla mültecileri sisteme koyan "birlikte yaşam birlikte çalışma modeli" oluşturduklarını dile getirerek, "Rehberlik ve çalışma hizmeti de çok önemliydi. İlk 1 yılda hızlı şekilde dönme ihtiyacı vardı. Ama üzerinden yıllar geçince Türkçe öğrenmeleri, o şekilde yaşamaları için Türkçe öğrenmeleri gerektiğini gördüler ve biz, Türkçe öğrenebilmeleri için binlerce kişiye Türkçe kursları açtık" sözcüklerini kullandı.

AB sözünü tutmadı Japonya'ya teşekkür etti

500 bin göçmen denildiğinde bunun aslında daha fazla konut, su ve temizlik anlamına geldiğini, bu konularda yatırım yapılmasını şart koştuğuna işaret eden Şahin, "Maalesef üzülerek belirtiyorum; AB verdiği pek çok sözü yerine getiremediği için bütçe yönetiminde çok zorlandık. Huzurlarınızda teşekkür etmek istediğim çok önemli bir ülke var ki o da Japonya. Japonya'nın yeraltı desteklerinde, su ve kanalizasyon alanındaki desteklerde bir yönetim modeli oluşturduk. Japon hükumetine de teşekkür ediyorum. Su yönetimi bizim için çok hayatiydi, yetmemeye başlamıştı. Şu anda hükumetimiz, Türkiye'nin en büyük barajından 120 kilometreden su getiren bir modeli Gaziantep'e getirdi. Eğer göçü yönetmek istiyorsak, insanları yurdundan yuvasından etmeyelim. Yurdundan edecek politikalara "dur" diyelim ve "küresel strateji üretelim" diyorum. Gaziantep modelini, bütün dünya modeline dönüştürmek ve Akdeniz'i barış denizine dönüştürmek için birlikte yapacağımız çok işimiz var" diye konuştu.

Başkan Şahin konuşmasının ardından BMMYK Yüksek Komiseri Grandi ile bir araya geldi. Grandi, Şahin'e "Sizinle gurur duyuyorum" dedi.