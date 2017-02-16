Sahipsiz Gemi Gemlik’i Tehdit Ediyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde aylardır limanda demirli duran sahipsiz gemi tehlike saçıyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde aylardır limanda demirli duran sahipsiz gemi tehlike saçıyor.

Gemlik körfezinde demirli Stardale isimli kuru yük gemi tehlike saçıyor. Geçen yıl haziran ayında Gemlik'e gelen ve hukuki süreçten dolayı seyrine izin verilmeyen geminin bir fırtınada savrulmasından endişe ediliyor. İçinde mürettebat bulunmayan geminin bir fırtına durumunda karaya vurarak zarara sebebiyet verebileceği bildirildi.

Gemlik açıklarından bekleyen geminin Liman Başkanlığı ve Gemport Liman işletmesi tarafından izlendiği öğrenildi. Hukuki sürecin bir an önce bitmesi ve geminin Körfez'de sahipsiz kalmaktan kurtarılması isteniyor.

1980 yapımı Demokratik Congo Cumhuriyeti bandıralı geminin daha önce farklı bayraklarla farklı ülkelerde çalıştığı öğrenildi.