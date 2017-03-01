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Sahipsiz Köpeklerin Öldürüldüğü İddiası

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Sahipsiz Köpeklerin Öldürüldüğü İddiası
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde başıboş köpekler, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü iddia edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde başıboş köpekler, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü iddia edildi.

Hayvan Hakları Temsilcisi Necdet Demirat, köpeklerin öldürülmesine tepki göstererek, suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Ölen annesinin başında bekleyen yavru köpeklerin de açlıktan öldüğünü ifade eden Demirat, "Şu anda 9'a yakın köpek cesetleri var. Bunlar hep tüfekle öldürülmüş. Biz 156 jandarmaya da haber verdik. Burada köpek çok diye geceleri öldürülüyor. Jandarmaya söylüyoruz, Allah razı olsun jandarma ilgileniyor. Ama biz bu vuran kişileri bulmamız lazım. Kimin vurduğu belli olmuyor. Tutanak eskiden de tutturduk. Takipsizlik kararı geliyor. Kimin vurduğunu bulamıyoruz. Burası çok büyük geniş bir arazi, burada haddinden fazla köpek var. Buradaki canlarımız kısırlaştırılır ve bu hayattan kurtulurlar diye ümit ediyoruz. Kısırlaştırıldıktan sonra doğaya salınabilir. Üremeyi azaltmamız gerekir. Ayrıca çevrede su kanalları kenarında köpeklerin yavruladığı yerler var, buraların tarla sahipleri tarafından yakılmamasını istiyoruz" dedi. (Tİ - EFE)

Sahipsiz Köpeklerin Öldürüldüğü İddiası

Sahipsiz Köpeklerin Öldürüldüğü İddiası

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