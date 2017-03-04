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Sahne Sırası Gençlerde

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Sahne Sırası Gençlerde
Hakkari Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen şiir müzik ve tiyatro yarışması büyük ilgi gördü.

Hakkari Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen şiir müzik ve tiyatro yarışması büyük ilgi gördü.

Gençlik Spor Bakanlığınca her yıl Türkiye" nin 81 ilinde düzenlenen ve 14-29 yaş arası gençleri yeteneklerini "sergilediği sahne sırası sende tiyatro, müzik ve bu yıl eklenen şiir yarışması Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal, birinci etabını tamamladıkları il birinciliğinden sonra gençlerin Hakkari'yi temsil etmek üzere 19-25 Mart arası Malatya iline gideceklerini söyledi. Güldal, "Bölge şampiyona'sinin yapılacağı Malatya iline 7 kişi müzik, 4 kişi şiir ve bugün yapılan tiyatro yarışmasında dereceye giren Fatma Aliye Kız Meslek Lisesi de katılarak ilimizi en iyi şekilde temsil edip yeteneklerini hünerlerini sahnede sergileyecekler" dedi.

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