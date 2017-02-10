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Sahne Sırası Gençlerde

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Sahne Sırası Gençlerde
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Sahne Sırası Sende" sloganıyla başlattığı Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği Yarışmaları büyük ilgi görüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Sahne Sırası Sende" sloganıyla başlattığı Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği Yarışmaları büyük ilgi görüyor.

Erzincan Gençlik Merkezi'nde Türk Müziği Yarışması İl Birinciliği yarışması düzenlendi. Türkiye'nin 81 ilindeki Gençlik Merkezlerine üye olan gençler, "Sahne Sırası Sende" Türk Müziği Yarışmasında hünerlerini sergileme fırsatı buluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının "Sahne Sırası Sende" sloganıyla başlattığı "Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği Yarışmalarında adaylar, birinci olabilmek için mücadele ediyor. Gençlerin Türk Müziğine olan ilgilerinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen yarışlara gençlerin büyük ilgisi var. Bu kapsamda Erzincan Gençlik Merkezinde 18-21 yaş grubu ve 22-29 Yaş grubu Solo Erkek, Solo Kız ve Solo Çalgı kategorilerinde düzenlenen İl Birinciliği yarışmalarının kazananları belli oldu. 18-21 yaş grubu Solo Erkek kategorisinde Tolga Kaser birinci, 18-21 yaş grubu Solo Kız kategorisinde Dilara Ülker birinci, 18-21 yaş grubu Solo Çalgı kategorisinde Çağlar Kaya birinci, 22-29 Yaş grubu Solo Erkek kategorisinde Yavuz Vuslat Durgun birinci , 22-29 Yaş grubu Solo Çalgı kategorisinde Ahmet Hayri Günhan birinci oldu. Kategorilerinde İl Birincisi olan gençler 21 Mart 2017 tarihinde Malatya'da düzenlenecek olan grup yarışmalarında Türkiye Finaline katılmak için yarışacaklar.

Sahne Sırası Gençlerde

Sahne Sırası Gençlerde

Sahne Sırası Gençlerde

Sahne Sırası Gençlerde

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