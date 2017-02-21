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Sahne Tozu, Selçukluları Güldürdü

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Sahne Tozu, Selçukluları Güldürdü
Yönetmenliğini Usta Tiyatrocu Haldun Dormen ve Çağlar İşgören'in yaptığı, İngiliz Yazar Philip King tarafından kaleme alınan "Papaz Kaçtı" adlı oyun,...

Yönetmenliğini Usta Tiyatrocu Haldun Dormen ve Çağlar İşgören'in yaptığı, İngiliz Yazar Philip King tarafından kaleme alınan "Papaz Kaçtı" adlı oyun, Selçuk Belediyesi Tiyatro Salonunda sahnelendi.

"Papaz Kaçtı" adlı oyun, Selçuk Belediyesi Tiyatro Salonunda sahnelendi. Selçukluların büyük ilgi gösterdiği oyunu Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı eşi Ayşen Bakıcı ile birlikte izledi. İkinci Dünya Savaşı yıllarında bir papazın evinde meydana gelen olayların esprili bir dille anlatıldığı iki perdelik oyun, Selçuklu tiyatroseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

Oyunun sonunda sahneye çıkan Çağlar İşgören, "Selçuk halkının her zaman biz de ayrı bir yeri var. Bizi sizlerle bugüne kadar buluşturan ve sanata destek olan Selçuk Belediyesi Dr. Dahi Zeynel Bakıcı'ya teşekkür ediyorum" dedi. Sahne Tozu Tiyatrosundan bir kez daha bir oyun izlemekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, "Yönetmen Çağlar İşgören ve Sahne Tozu oyuncularını takdir ediyoruz. Bizi tiyatroya doyuruyorlar. Bildiğiniz gibi geçen hafta da belediyemizin tiyatro topluluğu 6 günde sahnelediği 6 oyunu Selçuklu sanat severlerimizle buluşturmuştu" diye konuştu. Başkan Bakıcı konuşmasının sonunda Selçuklu sanatseverler adına Yönetmen Çağlar İşgören'e çiçek verdi. Selçuklu tiyatro severler de "Papaz Kaçtı" oyununun sonunda oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sahne Tozu, Selçukluları Güldürdü

Sahne Tozu, Selçukluları Güldürdü

Sahne Tozu, Selçukluları Güldürdü

Sahne Tozu, Selçukluları Güldürdü

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