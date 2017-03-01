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Sahte Altın Sikke Sattıkları İddiasıyla Yakalanan 4 Kişi Serbest Bırakıldı

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Sahte Altın Sikke Sattıkları İddiasıyla Yakalanan 4 Kişi Serbest Bırakıldı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, ellerindeki sahte altın sikkeleri telefonla ağlarına düşürdükleri kurbanlarına sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan...

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, ellerindeki sahte altın sikkeleri telefonla ağlarına düşürdükleri kurbanlarına sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, elindeki çok sayıda sahte altın sikkeyi Nevzat D.'ye 30 bin TL karşılığında sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan H.K., N.U., B.U. ve O.D. isimli şüpheliler adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen H.K., N.U., B.U. ve O.D. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

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