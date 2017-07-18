Sahte Dinamit Lokumu Dolu Paket Polisi Alarma Geçirdi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde içinde içinde dinamit lokumu süsü verilmiş kartonların olduğu şüpheli paket, polis ekiplerini alarma geçirdi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde içinde içinde dinamit lokumu süsü verilmiş kartonların olduğu şüpheli paket, polis ekiplerini alarma geçirdi.

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Helvacıoğlu sokak üzerinde bulunan şüpheli paket mahallede panik oluşturdu. Olay yerine gelen Karamürsel Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldılar. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanları şüpheli paket üzerinde yaptıkları inceleme sonrası paketi etkisiz hale getirildi. İmha edilen paketin içerisinden ise dinamit lokumu süsü verilmiş karton parçaları çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.