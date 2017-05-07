Sahte Evrakla Kredi Çekmeye Çalışan 2 Şahıs Tutuklandı

Adıyaman'da, sahte evrakla kredi çekmeye çalışan 11 şahıstan 8'i yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'da, sahte evrakla kredi çekmeye çalışan 11 şahıstan 8'i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odasına giderek sahte evraklarla kredi çekmeye çalışan A.A., M.K., E.K., E.Ç., N.I., F.A., M.H.Y., G.Y., E.I., M.R.K., ve Z.A.'nın yakalanması için geçtiğimiz günlerde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şahısların ikametlerine operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyon sonucunda E.K., E.Ç., F.A., M.H.Y., G.Y., E.I., M.R.K., ve Z.A., yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2'si bayan toplam 8 kişi emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan E.K,. ve M.H.Y., tutuklanırken diğer şahıslar ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, düzenlenen operasyonda ikametlerinde bulunamayan A.A., M.K., ve N.I.'nın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.