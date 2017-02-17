Sahte İçkiden Hayatını Kaybetti

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Metin S. (57) evinde içki içtiği sırada fenalaştı.

Adana'da bir kişi, içtiği sahte içkiden hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Metin S. (57) evinde içki içtiği sırada fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen İsmail Metin S. kurtarılamadı. Yapılan ön otopside sahte içki içtiği, için hayatını kaybettiği belirlenen İsmail Metin S.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.

İsmail Metin S.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.