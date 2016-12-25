Sahte İsim Kullanan Sigara Kaçakçısı Yakalandı

Kayseri'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sahte isim ve başkalarına ait telefon...

Kayseri'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sahte isim ve başkalarına ait telefon hatlarını kullanarak sigara kaçakçılığı yapan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, internet üzerinden sahte hesaplar açarak, başkalarına ait telefon hatlarını kullanarak sigara kaçakçılığı yapan Ali Demir sahte ismini kullanan F.E.'nin takibe alındığı öğrenildi.

Yapılan takip sonrasında F.E.'nin evinde ve arabasındaki aramalarda 4 bin 610 paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi. F.E.'nin hakkında soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.