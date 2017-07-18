Sahte Jandarma Arabasıyla Trafiğin Hızını Kesti

Fransa'nın güneyindeki Gard bölgesinde 60 yaşlarında bir adam arabasını Jandarma arabasına çevirdi.

Fransa'nın güneyindeki Gard bölgesinde 60 yaşlarında bir adam arabasını Jandarma arabasına çevirdi. Evinin önünden geçen hızlı araçlardan rahatsız olan adam aracının içine sahte radar takarak evinin önüne yerleştirdi. Yoldan geçenlerin Jandarmanın hız kontrolü yaptığını sanmasını sağlayan şahıs gerçek Jandarma tarafından fark edilince mahkemeye çıkarıldı. Aracını, plakasına kadar bir Jandarma aracına çeviren yaşlı adam, arabanın içine radar niyetine kablolar, dışına ise tripot ve fotoğraf makinesi yerleştirdi. Bölge Jandarması Facebook sayfalarından olayı gerçekleştiren kişinin mahkemeye çıkarılacağını duyurdu.

Öte yandan, aracını eski haline çevirmek zorunda kalan adamın yaptığı sahte radarın gerçek jandarma tarafından kırıldığı öğrenildi.