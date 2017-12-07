Sahte öğretmenin düşündürdükleri

RGS, 19 yıl sahte diplomayla öğretmenlik yaptı. Başbakanlıkça 2005’te yılın öğretmeni seçildi. Ödülünü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı. Trabzon’daki okuluna müze kazandırdı. Erzurum’da valilik ve bakanlıkça da aylık ödüllendirme ve başarı belgesi aldı.

MEB’in MEBSİS bilgi güncellemesinde RGS’nin diplomasının olmadığı anlaşıldı. Trabzon 1.Ağır Ceza Mahkemesi, RGS’yle ilgili kararında, belgeler fotokopi olduğu için, delil olamayacağına hükmetti ve RGS’yi sahte evrak düzenleme ve dolandırıcılıktan suçlu bulmadı ve beraat ettirdi, RGS’nin Trabzon’da çalıştığı 11 yılda aldığı 329 bin TL maaşın faiziyle geri ödenmesine karar verdi.

Olayın nesi mi düşündürücü? Düşündürücü olan konuların başında 19 yıl boyunca bir kişinin herhangi bir görev değil; diplomasız öğretmenlik yapabilmesi ve fark edilmemesi geliyor. Daha açık bir ifadeyle öğretmen sahtecilik suçu işlemediğine göre; düzenlenen belge gerçek belgeyle karıştırılmayacak kadar basit (düzmece) olduğu halde kimse farkına varamamış, geçerli olmadığını fark edememiş. Erzurum’daki çalışmasıyla ilgili bir soruşturma bile açılmamış.

MEB’de işlerin nasıl yürüdüğünü göstermesi açısından bu kısım önemlidir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı kimlere emanet ediyoruz? Hiçbir araştırma, inceleme yapmadan kolayca anlaşılabilecek sahteliği fark etmeyenler görev kusuru işledikleri halde onlarla ilgili bir karar verilmemiş. Sahte öğretmen hanımın evrakları sahtecilik suçu içermediğine göre bunu fark etmeyenler, ağır kusurludur ve öğretmenin ödeyeceği tazminatı onların da ödemesi gerekmez mi? Görevini hakkıyla yapmayanların hiç mi kusuru yok?

İkinci düşündürücü tarafı ise bunca diplomalı öğretmenin göstertemediği başarıyı diplomasız öğretmenin gösterebilmesi, ibretlik bir durum değil mi? Eğitim psikolojisi, eğitim sosyolojisi, psikolojik danışma ve rehberlik gibi dersleri almayan, pedagojik formasyonu, mesleki eğitim ve öğretimi olmayan birisi nasıl oluyor da bunca eğitimden geçmişlerden daha başarılı oluyor, onların arasında ödüle layık görülüyor, onların alamadığı ödülü alıyor, onlardan daha iyi öğretmenlik yapıyor?

Öğretmen eğitim ve öğretimi almadan bu mesleği alanlardan daha iyi yapan birinin bu eğitimi alamayışı da eğitim sisteminin sorunu değil mi? Öğretmenliği yapabilecekler öğretmen olamazken, yapamayacaklar olabiliyor. İkinci düşünülmesi gereken taraf da burasıdır.

Eğitimde yetenek tespiti ve yönlendirme yapılmadığı için test tekniğiyle öğrenciler hayatlarının mesleğini seçiyor. Bir soru fazla yapan doktor olurken eksik yapan mühendis oluyor. İyi bir doktor olabilecek kişi bir soru eksik yaptığı için kötü bir mühendis, iyi bir mühendis olabilecek kişi ise doktor olabiliyor.

KUDÜS EY KUDÜS

‘Kudüs ey Kudüs’ başlığıyla yazdığım makalede öngördüğüm gibi ABD Türkiye’nin itirazlarına rağmen Kudüs’ü İsrail’in Başkenti olarak tanıyacağını ve Büyükelçiliği Kudüs’e taşıyacağını açıkladı. Erdoğan ‘İsrail’le riplomatik bağlarımızı koparabilirz’ derken Hükümet Sözcüsü B.Bozdağ ‘Barış sürecini yok eder’ açıklaması yaptı. Ortadoğu’da ‘barış süreci’ hiç olmadı ki yok olsun. Ortadoğu’da uzun süredir İsrail’in güvenliği ve ‘Arzu Mevut için’ zaman zaman İsrail’in doğrudan katıldığı zaman zaman da taşeronlar üzerinden savaş sürüyordu ve beklenen sonuç ilan edildi. Diplomatik bağların koparılması yerine Kürecik’teki radar üssü kapatılırsa İsrail’in güvenliği tehlikeye düşer ve saldırgan tutumundan vazgeçer.