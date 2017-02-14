Sahte Pırlantaya Dikkat

Samsun'da kuyumcular, "14 Şubat Sevgililer Günü" nedeniyle piyasada çok sayıda sahte pırlanta olduğunun altını çizerek vatandaşları uyardı.

Samsun'da kuyumcular, "14 Şubat Sevgililer Günü" nedeniyle piyasada çok sayıda sahte pırlanta olduğunun altını çizerek vatandaşları uyardı.

Samsun'da 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle pırlanta satışlarında patlama yaşanıyor. Geçen yıllarda Sevgililer Günü'nde sevdiklerine tek taş pırlanta ve kolye gibi hediye alanlar, bu yıl tercihini 5 taştan yana kullandı. Kuyumcuların pırlanta fiyatlarında kampanya başlatması ise satışları yüzde yüz oranında etkiledi.

Samsun'da kuyumculuk yapan Osman Türk, "14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle pırlanta satışlarımızda inanılmaz derecede bir artış yaşandı. Kuyumcu esnafı olarak pırlantalarda sevgililere özel kampanya başlattık. Piyasa değeri 4 bin TL olan pırlanta yüzükleri 2 bin TL'ye indirdik. Göz kamaştıran pırlantalarımızla sevgililerin heyecanına ortak oluyoruz" dedi.

Bu Sevgililer Günü'nde tek taş yüzüklerin tarih olduğuna dikkat çeken Osman Türk, "Bu yılın modası 5 taş yüzükler sevgililerin gözdesi haline geldi. Gerek sipariş usulü gerekse bizzat gelip alışveriş yapan müşterilerimiz tercihlerini 5 taş yüzükten yana kullanıyor. Biz de tek taşla 5 taş yüzüklere sevgili rolü vererek birlikte satmaya başladık. İki yüzüğü bin 990 TL'ye satıyoruz" diye konuştu.

Sahte pırlantalar hakkında da bazı bilgiler veren kuyumcu Osman Türk, Sevgililer Günü nedeniyle piyasada çok sayıda sahte pırlantanın olduğuna dikkat çekti. Türk, vatandaşlara sertifikasız pırlanta almamaları konusunda uyarıda bulundu.