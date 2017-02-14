Sahte plakayla mücadele sürüyor

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Balıkesir, Samsun, Bursa İl ve ilçelerindeki 115 meslek odasının mühürlerinin yapımına başlandı" dedi

Araç tescil plakalarının aracın görünürdeki kimliği niteliğinde olduğunu belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Yurt genelinde özellikle de son dönemde sahte plakalı araçların başta terör olayları olmak üzere gasp, hırsızlık gibi yasadışı işlerde kullanıldığı göz önüne alındığında, plakaların mevzuata uygun orijinal ve okunaklı olması büyük önem arz etmektedir. Federasyon olarak bu olayların önüne geçmek için büyük bir hukuki mücadele başlattık” dedi.

İLK ETAPTA 115 ODAYA

DARPHANE MÜHRÜ VERİLDİ

Söz konusu basılı kâğıtlar ve tescil plakalarının TŞOF dışında basımını veya dağıtımını yapanlarla ilgili önlem alınmasına ilişkin, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte, uzun süredir çalışmalar sürdürüldüğünü anlatan TŞOF Başkanı Apaydın, “Bunun sonucu olarak yasa değişikliği gerçekleşmiştir. Ayrıca Federasyonumuzca, plaka basımında kullanılan mühürlerin yeknesaklığını sağlamak, sahte mühür basımını engellemek amacıyla Darphane ve Damga Genel Müdürlüğü’nde bastırılmasının caydırıcı olacağı değerlendirilmiş ve ilgili kuruma müracaat edilmiştir. İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Balıkesir, Samsun, Bursa İl ve ilçelerindeki 115 meslek odasının mühürlerinin yapımına başlanmış olup, yapımı tamamlanan yeni mühürler yetkili odalarımıza dağıtımı peyder pey gerçekleştirilmeye başlanmıştır” şeklinde konuştu.

Yunus KILIÇ