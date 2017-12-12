Sahte Sağlık Raporu Düzenleyen Şebekeye Darbe: 99 Gözaltı

Mersin merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda, doktora gitmeden, muayene olmadan, gerekli tahlilleri yaptırmadan gerçek dışı özür oranları verilmek suretiyle...

Mersin merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda, doktora gitmeden, muayene olmadan, gerekli tahlilleri yaptırmadan gerçek dışı özür oranları verilmek suretiyle sahte sağlık kurulu raporu düzenlenerek devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 151 kişiden 99'u gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, engelli aylığından, vergi indiriminden ve evde bakım hizmetinden faydalanmak, ÖTV'den muaf olmak ve engelli olarak iş imkanlarından faydalanmak amacıyla doktora gitmeden, muayene olmadan, gerekli tahlilleri yaptırmadan gerçek dışı özür oranları verilmek suretiyle sahte sağlık kurulu raporu, çürük raporu alınması yoluyla kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olacak şekilde "nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik" suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 4 aylık soruşturma kapsamında, Mersin merkez, Mut, Tarsus, Silifke ve Erdemli ilçelerinde 80 kişi olmak üzere toplam 20 ilde 151 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Alınan yakalama kararının ardından Mersin, Mardin, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Siirt, Gaziantep, Bitlis, İstanbul, Ankara, Konya, Şanlıurfa, Antalya, İzmir, Bilecik, Kocaeli, Balıkesir, Kahramanmaraş, Ağrı ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 99 kişi gözaltına alınırken, 52 şüpheliyle ilgili yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği ifade edildi.