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Sahtekar Dilenci Zabıtaya Takıldı

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Sahtekar Dilenci Zabıtaya Takıldı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde kendisini konuşamayan, yürüyemeyen ve kollarını kullanamayan süsü vererek dilencilik yapan şahısın oyununu zabıta bozdu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kendisini konuşamayan, yürüyemeyen ve kollarını kullanamayan süsü vererek dilencilik yapan şahısın oyununu zabıta bozdu.

Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri merkez Mahallesindeki dilencilik yapan bir kişiyi takibe aldı. Ekipler, kendisini konuşamayan, yürüyemeyen ve kollarını kullanamayan süsü veren dilenciyi kontrollerini yapmak için Belediye Hizmet Binasına getirdiler. Adının S.A. olduğu tespit edilen şahısın belediye binasına geldiğinde gerçek ortaya çıktı. Zabıtanın kontrolüyle S.A.'nın konuşabildiği ve rahatlıkla yürüyebildiği, kollarını kullanmakta hiçbir engel olmadığı ortaya çıktı.

Zabıta ekiplerinin neden böyle bir yola başvurduğu sorulduğunda da "Çalışmak istedim iş vermediler. Toptancı Haline gittim. Sana göre iş yok dediler. Bende çaresiz kaldım. Dilenme yolunu seçtim" dedi. Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürü Aydın Turgut, "İlçemiz çarşı merkezinde günlük rutin dilenci kontrolleri yapıyorduk. Merkez Mahallesi Çarşıiçi Sokakta bir dilenciye rastladık. Dilenmeye çalışan şahsı zabıta ekip aracına bindirdik. Adının S.A. olduğunu öğrendiğimiz şahısın kontrollerini yapmak için belediyemize getirdiğimizde hiçbir engelinin olmadığını kendisi bize anlattı. Şahıs iş bulamayınca dilenme yöntemine başvurduğunu söyledi" dedi.

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