Şair Akkanat’tan ’Darbeye Direnen Şiirler’ Antolojisi

'Daima Rabia', Gelenek ve İkinci Yeni', Şiirin Şiddeti, "Darbeye Direnen Şiirler', "Korku Islığı', "Tan Tan Tırıska" gibi birçok kitabın yazarı gazeteci,...

'Daima Rabia', Gelenek ve İkinci Yeni', Şiirin Şiddeti, "Darbeye Direnen Şiirler', "Korku Islığı', "Tan Tan Tırıska" gibi birçok kitabın yazarı gazeteci, yazar ve şair Cevat Akkanat, Balıkesir'de İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile buluştu. Şair Akkanat, yeni yayınlanan "Darbeye direnen şiirler" antolojisi ile öğrencilerle buluşarak 15 Temmuz fotoğraf sergisi açılışına katıldı.

15 Temmuz FETÖ kalkışmasına karşı çıkan Şair Cevat Akkanat, 199 şair ile birlikte "Darbeye Direnen Şiirler" isimli şiir antolojisi yayınladı. Gazeteci, Şair ve Yazar Cevat Akkanat, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Halk Kütüphanesinin katkıları ile Balıkesir İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri ile söyleşi ve imza günün de bir araya gelerek, 15 Temmuz fotoğraf sergisinin açılışına katıldı. Balıkesir İmam Hatip Anadolu Lisenin konferans salonunda sunumunu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığında çalışan Yazar Gülnur Gündoğan'ın yaptığı söyleyişi de, Yazar Akkanat'ın eserleri tanıtılarak, kitapları hakkında sorulara Şair Akkanat cevaplar verdi. Şair Akkanat öğrencilerin şiir yazarken uymaları gereken kuralları anlatarak, şiir yazarken eleştiri ve tenkitlere aldırmadan tekrar tekrar şiir yazmalarını ve kendilerinin beğenmediği şiirleri yırtıp atarak, yeniden yazmalarını istedi. Yazar Akkanat gençlere öğüt verirken kendilerini bol bol okumaya davet ederek: "Şiir yazarken muhalif olmamanızı istiyorum. Ben Korku Islığı adlı şiir kitabımı ve Tan Tan Tırıska adlı şiir kitabımda bulunan şiirlerim benim muhalif olarak yazdığım şiirlerdir. Buca Eğitim Fakültesine Anne ve babama olan isyankarlığımdan dolayı gittim. Fakültede Nihilist hatta Marksist kafa yapısı ile yazdığım muhalif şiirler vardı. Onun için şiir yazarken muhalif olmamanız gerekir" dedi.

Öğrencilere derslerde aktif olmalarını ve öğretmenlerini daha çok bilgi için sıkıştırmalarını isteyen Akkanat: "Bilgi ve öğrenme adına öğretmenlerinizi sıkıştırın. Öğretmenlerinize sorular sorun, köşeye sıkıştırın. Öğretmenleriniz sizin sorularınız karşısında zorlansınlar ve kendilerini daha çok araştırmaya versin. Sizin araştırma çabalarınız ve bilgi isteğiniz karşısında öğretmenleriniz daha hazır bir şekilde okula geleceklerdir" dedi.

Yazar Şair Cevat Akkanat, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Orhan Onocak ve Okul Müdürü Ahmet Bekyüz ile birlikte 15 Temmuz fotoğraf sergisinin açılışını yaptılar. Program sonrası Yazar ve Şair Cevat Akkanat kitaplarını öğrenciler için okul kütüphanesinde imzaladı.