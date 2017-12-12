Şair Hacı Yiğid’in 8’inci Şiir Kitabı Çıktı.

Yozgat'ın Sorgun Belediyesinde görev yapan şair Hacı Yiğid'in sekizinci kitabı "Al Bağrına Yaslanayım" çıktı.

Yozgat'ın Sorgun Belediyesinde görev yapan şair Hacı Yiğid'in sekizinci kitabı "Al Bağrına Yaslanayım" çıktı.

Sorgun Belediyesinde görev yapan Şair Hacı Yiğid, içerisinde 55 şiirin bulunduğu kitap okuyucuların beğenisine sundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi'nde halk şairi olarak kayıtlı Yiğid, kitabında, şiire lise yıllarında başladığını belirterek, "Okul yıllarında ve yapılan diğer yarışmalarda çeşitli dereceler aldım. Halk şiiri geleneğine bağlı kalarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Şiirlerimin temasını sevda, vatan ve millet sevgisi oluşturuyor" dedi.