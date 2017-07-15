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Şair Mehmet Ali Yıldırım’ın ‘15 Temmuz Destanı’ Şiiri

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Şair Mehmet Ali Yıldırım’ın ‘15 Temmuz Destanı’ Şiiri
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yerel şair Mehmet Ali Yıldırım "15 Temmuz destanı" şiirini 15 Temmuz gecesi düzenlenecek programda okuyacak.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yerel şair Mehmet Ali Yıldırım "15 Temmuz destanı" şiirini 15 Temmuz gecesi düzenlenecek programda okuyacak.

İlçede ikamet eden 55 yaşındaki 2 çocuk babası şair Mehmet Ali Yıldırım, 42 yıldan beri yüzlerce şiir yazdığını söyledi.

Yıldırım, "15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili son yazdığım "15 Temmuz destanı" şiirini ilçede 15 Temmuz akşamı düzenlenecek programda okuyacağım" dedi.(MA-EFE)

15 TEMMUZ DESTANI

Elde bayrak, dilde tekbir

Allah şahit vatan tekdir

Tekbir ya Allah, tekbir

15 Temmuz gecesinde

Boğazda bayraklar al, al

Bir gövde de 250 dal

Acı çeke çeke geldik

15 Temmuz gecesinde

Canımdan can gitti

Kanımdan kan gitti

Artık canıma yetti

15 Temmuz gecesinde

Bu darbe bizi birleştirdi

Sevgi ile kaynaştırdı

Şehit olmak için yarıştırdı

15 Temmuz gecesinde

Koca Reis'ten bir ses

Ayağa kalksın herkes

Ömer Halisdemir'den bir nefes

15 Temmuz gecesinde

Vatanıma var sözüm

İki oğul iki gözüm

Hep şehitliktir özüm

15 Temmuz gecesinde.

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