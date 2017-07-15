Şair Mehmet Ali Yıldırım’ın ‘15 Temmuz Destanı’ Şiiri

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yerel şair Mehmet Ali Yıldırım "15 Temmuz destanı" şiirini 15 Temmuz gecesi düzenlenecek programda okuyacak.
İlçede ikamet eden 55 yaşındaki 2 çocuk babası şair Mehmet Ali Yıldırım, 42 yıldan beri yüzlerce şiir yazdığını söyledi.
Yıldırım, "15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili son yazdığım "15 Temmuz destanı" şiirini ilçede 15 Temmuz akşamı düzenlenecek programda okuyacağım" dedi.(MA-EFE)
15 TEMMUZ DESTANI
Elde bayrak, dilde tekbir
Allah şahit vatan tekdir
Tekbir ya Allah, tekbir
15 Temmuz gecesinde
Boğazda bayraklar al, al
Bir gövde de 250 dal
Acı çeke çeke geldik
15 Temmuz gecesinde
Canımdan can gitti
Kanımdan kan gitti
Artık canıma yetti
15 Temmuz gecesinde
Bu darbe bizi birleştirdi
Sevgi ile kaynaştırdı
Şehit olmak için yarıştırdı
15 Temmuz gecesinde
Koca Reis'ten bir ses
Ayağa kalksın herkes
Ömer Halisdemir'den bir nefes
15 Temmuz gecesinde
Vatanıma var sözüm
İki oğul iki gözüm
Hep şehitliktir özüm
15 Temmuz gecesinde.
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