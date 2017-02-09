Şairler Derneği Yöneticileri Başkan Kurt’u Ziyaret Etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Şairler Derneği yöneticileri ile bir araya geldi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Şairler Derneği yöneticileri ile bir araya geldi.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Şairler Derneği Başkanı Kenan Demirel ve dernek yöneticileri katıldı. Başkan Kurt, Demirel ve dernek yöneticileri ile bir süre sohbet etti. Demirel ve dernek yöneticilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, çalışmalarında başarılar diledi.

Odunpazarı Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Şairler Derneği Başkanı Kenan Demirel, Odunpazarı Belediyesinin başarılı projelere imza attığını söyledi. Demirel, Başkan Kurt'a, gerçekleştirdiği çalışmalar için teşekkür etti.