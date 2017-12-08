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Sait Karafırtınalar: "Berabere Kalmamız Gerekiyordu"

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Sait Karafırtınalar: "Berabere Kalmamız Gerekiyordu"
Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, İstanbulspor karşısında en azından berabere kalmaları gerektiğini söyledi.

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, İstanbulspor karşısında en azından berabere kalmaları gerektiğini söyledi.

Boluspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Rakibimizi kazandıkları için tebrik ediyoruz. Atanın kazanacağı gibi bir maç oldu. Bize de geldi ama onlar attı ve kazandı. İlk yarı 3-4 tane pozisyon bulduk. Karşımızda organize bir takım vardı. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtmadık. En azından berabere kalmamız gerekiyordu. Yediğimiz gol bireysel hatadan. Takım halinde iyi savunma yaptık. Az gol yiyoruz. Bireysel hatalar oldu. Oyuncularımızı suçlamıyorum. Oyuncularım sorumluluk alacaklar. Mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

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