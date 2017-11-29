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Sait Karafırtınalar: “Büyük Avantaj Sağladık”

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Sait Karafırtınalar: “Büyük Avantaj Sağladık”
Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Kasımpaşa karşısında 3 golle güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Büyük bir avantaj sağladık"...

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Kasımpaşa karşısında 3 golle güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Büyük bir avantaj sağladık" dedi.

Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında deplasmanda mücadele ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Oyuncularımı kutluyorum. Kasımpaşa'dan 3 golle güzel bir galibiyet aldık. Turun ilk 90 dakikasını kazandık. Maç bitmedi. Kutlama yapmayacağız. Büyük bir avantaj sağladık. Bu mücadeleyi sürdürsek Bolu'da turu geçebiliriz" diye konuştu.

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