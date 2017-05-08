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Sait Karafırtınalar: "Zor Şartlar Altında Aylardır Mücadele Ediyoruz"

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Sait Karafırtınalar: "Zor Şartlar Altında Aylardır Mücadele Ediyoruz"
TFF 1. Lig 32. hafta müsabakasında deplasmanda Balıkesirspor'u 2-1 mağlup eden Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Zor şartlar altında aylardır...

TFF 1. Lig 32. hafta müsabakasında deplasmanda Balıkesirspor'u 2-1 mağlup eden Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Zor şartlar altında aylardır mücadele ediyoruz"

Balıkesirspor maçı sonrası basın toplatısına katılan Karafırtanılar, "Rakipler galip geldiler ve bu deplasmanda daha zor hale geldi. Allah'a şükürler olsun kazandık. Zor şartlar altında aylardır mücadele ediyoruz. Buraya kadar getirdik, buradan sonra bırakmayacağız. Sonuç çok önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum. Hafta başı olmasına rağmen Balıkesir'e gelen taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

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