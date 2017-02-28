  • BIST 87.478
  • Altın 146,582
  • Dolar 3,6231
  • Euro 3,8483
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 8 °C

Saitabatlı Kadınlara Ödül

» »
Saitabatlı Kadınlara Ödül
AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca verilen yılın sivil toplum farkındalık ödülleri sahiplerini buldu

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca verilen yılın sivil toplum farkındalık ödülleri sahiplerini buldu

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen törende ödülleri Başbakan Binali Yıldırım verdi. Yıldırım, Bursa'nın Saitabad köyü kadınlarından oluşan derneğe de ödülünü takdim etti. Proje kapsamında, insan hakları, kültür ve sanat, eğitim, kadın, sosyal sorumluluk, yardımlaşma/insani yardım, hayvan hakları, çevre, bilim ve teknoloji, gençlik ve spor olmak üzere 10 ana kategoride ödül verildi. Kadın kategorisinde "Sultan Annelerin Başarı Öyküsü" projesiyle Saitabad Köyü Kadınları Dayanışma Derneği adına ödülü Dernek Başkanı Sermin Cakalıoğlu teslim aldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ak Parti’den Chp İlçe Başkanlığına Ziyaret28 Şubat 2017 Salı 17:58
  • 2017 Sodes Proje Başvuruları Başladı28 Şubat 2017 Salı 17:58
  • Okul Yönetimi Tarafından Oluşturulan Kütüphane Törenle Açıldı28 Şubat 2017 Salı 17:48
  • Saitabatlı Kadınlara Ödül28 Şubat 2017 Salı 17:43
  • Müsiad’dan Başkan Dişli’ye Ziyaret28 Şubat 2017 Salı 17:38
  • İnegöl Belediyesi Araç Parkurunu Güçlendiriyor28 Şubat 2017 Salı 17:38
  • Minik Ve Genç Sporcular Ünye’nin Gururu Oldular28 Şubat 2017 Salı 17:38
  • Peyzaj Mimarlarından Bozbey’e Teşekkür Plaketi28 Şubat 2017 Salı 17:33
  • Çorum’da Öğrencilere Kuru Üzüm Dağıtıldı28 Şubat 2017 Salı 17:23
  • Demiryolu Projesinin Örneği Kbü’ye Kuruldu28 Şubat 2017 Salı 17:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti