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’Sakal’ Cinayetine Ceza Arttırımı

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’Sakal’ Cinayetine Ceza Arttırımı
Bursa'da, sakal kesme meselesinden çıktığı iddia edilen ve kaporta şefinin ölümüyle sonuçlanan kavganın sanığı, 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Bursa'da, sakal kesme meselesinden çıktığı iddia edilen ve kaporta şefinin ölümüyle sonuçlanan kavganın sanığı, 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Bir otomobil fabrikasında geçen mayıs ayında meydana gelen olayda, kaporta bölümü şefi Nihat Sevinç (34), F.A.'yı (23) sakalları kesmesi için ikaz etti. Bu yüzden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. F.A.'nın attığı yumrukla yere düşen Sevinç, kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir hafta sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli tutuklandı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten adam öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezası talebiyle hakkında dava açılan F.A.'ya mahkeme heyeti 5 yıl hapis cezası verip, tahliye etti. Ölen şahsın yakınları cezayı az bularak, istinaf mahkemesine müracaat etti. İstanbul 1. Bölge Mahkemesi, sanığa verilen cezayı az bularak kararı bozdu. Bunun üzerine F.A., 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı.

Daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanık, "Maktul 3 ay önce bulunduğumuz bölüme şef oldu. Benimle uğraşıyordu. Sık sık sakalımı kesmemi söylüyordu. "Benimle uğraşmayı bırak, seni şikayet ederim" dedim. Bunun üzerine küfretti. Kolumdan tutup itti. Kendisi benden iriydi. Boğuşmaya başladık. Yumruğumla birlikte sendeleyip malzeme arabasına çarptı. Ayıltmak için bir iki defa yüzüne vurdum. Ondan sonra oradan ayrılarak bir şahsa fabrikanın ambulansını aramasını söyledim. Ardından tekrar gelerek ilk yardım yaptım. Soranlara olayı anlattım. Hiçbir yere kaçmadım. Öldürme kastım yoktur" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz halinin devamına karar verip, cezayı 6 yıl 3 aya çıkarttı.

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