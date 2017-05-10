Sakal Eksikliği Erkeklerde Özgüveni Zedeliyor

Sakal ekiminde önemli olanın sakal yönünü iyi bir açıyla yapmak olduğunu belirten Saç Ekimi Koordinatörü Zeynep Günel erkekler de sakal eksikliğinin...

Sakal ekiminde önemli olanın sakal yönünü iyi bir açıyla yapmak olduğunu belirten Saç Ekimi Koordinatörü Zeynep Günel erkekler de sakal eksikliğinin özgüveni zedelediğini söyledi.

Real Hair Saç Ekimi Merkezinden Saç Ekimi Koordinatörü Zeynep Günel, "Sakal ekimi saçtan kök alınarak yapılan sonuçları kesinlikle tecrübeli bir ekiple yapıldığında mükemmel düzeyde tatmin edici bir operasyondur. Ağrı - morluk - şişkinlik gibi yan etkileri yada endişe verici durumlar oluşmamaktadır. Sakal ekiminde önemli olan sakal yönünü iyi bir açıyla yapmaktır. Aksi düşünülemez bile. Sakal ekimi ağrısız bir işlem olup saç ekiminden daha kısa sürede bitmektedir. Sakal ekimleri için genel olarak saçın ense bölgesinde bulunan sağlıklı kökler kullanılır ve gerek duyulması durumunda alternatif olarak vücut kılları da kullanabilmekteyiz" dedi.

Sakal ekiminde micro fue ile yapıldığından iz kalmamasının sağlandığını ifade eden Günel, "Micro fue ile alınan sağlıklı saç kökleri sakal üst sınırına gelecek olanları tek köklü saçlardan seçilir ve düzgün bir sakal çizgisi elde edilmesi sağlanır. Saç köklerinin ikili yada üçlü olanları ise sakal ekiminin kaliteli olmasını sağlayacağı ve gür bir sakal görünümü elde etmenizi sağlayacağı için kök alımında mümkün oldukça ikili - üçlü sağlıklı saç kökleri tercih edilmektedir. Sakal ekiminde bölgesel veya full sakal ekimi için gerekli kök sayısı saç ekimine göre daha az olacağı için asla kök alınan ense bölgesinde kalıcı bir iz bırakmamaktadır" diye konuştu.

Sakal ekimi sonrası yaklaşık olarak 6 ay içerisinde doğal görünüme kavuşacağını ve saç ekimlerine kıyasla sonuçları çok daha kaliteli olacağını kaydeden Günel, "Sakal bölgesinde ekim sonrası asla iz kalmaz ve doğallığı ile asla ekim olduğu anlaşılmayacaktır. Gür sakallar günümüzde kesinlikle çok moda olmuş olup piyasada sür çıksın - sür gürleşsin - iç uzasın gibi bir sürü boş ve asılsız haberler ile para tuzakları mevcuttur. Asılsızdır ve asla itibar edilmemesi gereklidir. Çünkü hiç bir ürün yeniden çıkmayı sağlamamaktadır. Hormon tedavileri ise gür sakallara kavuşmanın hayalleri ile mide - bağırsak -karaciğer problemleri gibi birçok probleme yol açmaktadır" ifadelerini kaydetti.

Gür sakal veya bıyık hayali olup bu tarz sakal ve bıyıkları olmasını isteyen fakat seyrek olan sakal ve bıyıklı kişiler için mükemmel ve yüzde 100 sonucu olan uygulamanın sakal - bıyık ekimi olduğunu belirten Günel, "Hiç sakalı olmayan birine seyrek bile olsa sakal - bıyık ekimi yapıldığında yüzde 100 memnun olacağı gibi sakalı ve bıyığı olup seyrek olan kişilere de aynı şekilde sakal traşı edilmeden seyrek olan bölgelere sakal - bıyık takviyesi sağlıklı saç köklerinden kök elde edilerek yapabilmekteyiz. Sakal bıyık gürleşmesini isteyen herkese 3-4 saat içinde konforlu bir sakal ve bıyık ekimi yapılabilmektedir. Üstelik maliyet olarak da hiç sakalı olmayan birine yapılan sakal ekimine göre çok daha uygundur. Sakal ve bıyık gürleştirme - sıklaştırma işlemlerinde en az iki seans prp aşılaması yapılarak var olan sakalların da daha da güçlenmesi sağlanmaktadır. Prp uygulaması ile hem yeni ekim yapılan saç kökleri daha iyi beslenerek ekim yapıldığı bölgeye daha hızlı adapte olmakta ve kan dolaşımı gereksiniminden dolayı çevresinde bulunan sakallara da kan çekmeye başlayacağı için sakal ve bıyıklar çok daha gürleşecektir" açıklamalarında bulundu.

Üstelik tüm işlemlerin hastane ortamında yapılması gerektiğini söyleyen Günel, "Tam teşekküllü bir hastanede dışında sakal ve bıyık ekimi operasyonları yapılmamalıdır. Çünkü hayatınız sakallarınızdan ve bıyıklarınızdan daha önemlidir" şeklinde konuştu.