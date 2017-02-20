  • BIST 88.753
  • Altın 144,445
  • Dolar 3,6257
  • Euro 3,8515
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımından Kıbrıs’ta Çifte Birincilik

» »
Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımından Kıbrıs’ta Çifte Birincilik
Sakarya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu Gran Fondo yarışlarında Zeki Kaygısız büyükler kategorisinde,...

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu Gran Fondo yarışlarında Zeki Kaygısız büyükler kategorisinde, Deniz Deniz'de gençler kategorisinde birincilik elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu yarışlarına katıldı. 16-19 Şubat tarihleri arasında Kıbrıs'ta gerçekleştirilen Gran Fondo yarışlarında yaklaşık 100 sporcunun arasından Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları Zeki Kaygısız büyükler kategorisinde, Deniz Deniz'de gençler kategorisinde birincilik elde etti.

Dünyaca ünlü 17 takımın yer aldığı ve 4 etaptan oluşan Kıbrıs Bisiklet Turunda en genç sporcu olan Zeki Kaygısız, büyük bir performans sergileyerek, Gran Fondo orta parkurda birincilik elde etti. Deniz Deniz'de orta parkurda yarışmasına karşın, orta ve uzun parkurları büyük bir farkla birinci tamamlayarak, orta parkurda kürsünün zirvesinde yer aldı.

Turnuvanın ardından değerlendirmelerini paylaşan Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Orhan Bayraktar, "Kıbrıs'ta gerçekleştirilen turnuvada yeni kurulan bisiklet takımımız önemli başarılara imza attı. Bizim için gerçekten gurur verici bir durum. Biz daha bu kulvarda yeni bir takımız. Buna karşın Kıbrıs'tan başarıyla döndük. İnşallah gelecekte daha nice yarışlarda önemli başarılar kazanacak sporculara sahibiz. Sporcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımından Kıbrıs’ta Çifte Birincilik

Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımından Kıbrıs’ta Çifte Birincilik

Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımından Kıbrıs’ta Çifte Birincilik

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ceylan’dan Özer’e Ziyaret20 Şubat 2017 Pazartesi 16:08
  • Başkan Anlayan Kooperatif Yönetimi İle Bir Araya Geldi20 Şubat 2017 Pazartesi 16:08
  • Düğme Kutuları, Gaziantepli Kadınların Sihirli Dokunuşlarıyla Renklendi20 Şubat 2017 Pazartesi 16:08
  • Kitaplara Kanat Taktılar20 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • Suriyelilerin Eğitimi İçin Düzenlenen Çalıştaya Kilis’ten İlgi20 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • Masmek Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi20 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • Özışık Ve Yarar Gebze’ye Geliyor20 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • Tkb’den 8 Mart Programı20 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Van’da ‘Beslenme Dostu Okul’ Projesi20 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Çaturoğlu’ndan Rektör Özer’e Ziyaret20 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti