Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımından Kıbrıs’ta Çifte Birincilik

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu Gran Fondo yarışlarında Zeki Kaygısız büyükler kategorisinde,...

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu Gran Fondo yarışlarında Zeki Kaygısız büyükler kategorisinde, Deniz Deniz'de gençler kategorisinde birincilik elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu yarışlarına katıldı. 16-19 Şubat tarihleri arasında Kıbrıs'ta gerçekleştirilen Gran Fondo yarışlarında yaklaşık 100 sporcunun arasından Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları Zeki Kaygısız büyükler kategorisinde, Deniz Deniz'de gençler kategorisinde birincilik elde etti.

Dünyaca ünlü 17 takımın yer aldığı ve 4 etaptan oluşan Kıbrıs Bisiklet Turunda en genç sporcu olan Zeki Kaygısız, büyük bir performans sergileyerek, Gran Fondo orta parkurda birincilik elde etti. Deniz Deniz'de orta parkurda yarışmasına karşın, orta ve uzun parkurları büyük bir farkla birinci tamamlayarak, orta parkurda kürsünün zirvesinde yer aldı.

Turnuvanın ardından değerlendirmelerini paylaşan Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Orhan Bayraktar, "Kıbrıs'ta gerçekleştirilen turnuvada yeni kurulan bisiklet takımımız önemli başarılara imza attı. Bizim için gerçekten gurur verici bir durum. Biz daha bu kulvarda yeni bir takımız. Buna karşın Kıbrıs'tan başarıyla döndük. İnşallah gelecekte daha nice yarışlarda önemli başarılar kazanacak sporculara sahibiz. Sporcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.