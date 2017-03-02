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Sakarya Caddesi'nde sona yaklaşılıyor

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Sakarya Caddesi'nde sona yaklaşılıyor
Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Sakarya Caddesi üzerinde devam eden düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi.

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Sakarya Caddesi üzerinde devam eden düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi. Sinop'ta Sakarya Caddesi'nin altyapı çalışmalarının tamamlandığını vurgulayan Belediye Başkanı Ergül, Cadde Projesi'nin en geç 15 Haziran tarihine kadar tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Başkan Ergül, şöyle konuştu: "Taban çalışmalarını yaparken binaların cephe giydirme işlemlerini de tamamlamak istiyoruz. Bu kapsamda caddenin bir kısmı için belediye imkanlarıyla 600 bin liralık proje ihalesi yaptık. Bu proje hayata geçirildiğinde görüntü kirliliği de ortadan kalkmış olacak. Bizim ilgili firma ile anlaşmamız ağustos ayında bitiyor. Bu caddenin en geç 15 Haziran’da tamamlanması yönünde anlaşma yaptık. Sinopluların kentine sahip çıkması, işleri takip etmesi beni mutlu ediyor. Şu anda ne parada ne malzemede problemimiz var. Hava şartları olumlu giderse çalışmalar daha erken tamamlanabilir." 

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