Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Emre Uslu Hakkında Soruşturma Başlattı

Firari FETÖ şüphelisi Emre Uslu, trafik kazasında vefat eden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Uslu hakkında soruşturma başlattı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper sabah cezaevine giderken, yan yoldan çıkan hafriyat kamyonunun sol yanından çarpıp üstüne devrildiği makam aracında yaşamını yitirmesi sonrasında, firari FETÖ şüphelisi Emre Uslu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Uslu hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.
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